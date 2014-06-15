Irak: IŞİD "katliam" fotosu yayınladı

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Irak'ta aralarında ülkenin ikinci büyük kenti Musul'un da olduğu bazı yerleri ele geçiren cihatçı örgüt Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) Irak askerlerini öldürdüklerine dair bazı fotoğrafları internette yayınladı.

Doğruluğu bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan fotoğraflar için Irak ordusu sözcüsü Korgeneral Kasım el Musavi, görüntülerin doğru olduğunu ve Selahaddin'de yaşanan olaylarla ilgili olduğunu söyledi.

Fotoğraflarda sivil kıyafetli askerlerin IŞİD militanlarınca silah zoru ile götürülüşleri, arabalara doldurulmuş haldeki görüntüleri, kazılan hendeklere yüzükoyun yatırılıp infaz edilişleri yer alıyor.

İsmi gizli tutulan ve örgütü yakından tanıyan kaynaklar BBC'ye Speicher üssünde 1000 kadar askerin infaz edildiğini söyledi. Askerlerin gruplara ayrıldığını söyleyen kaynaklar, gönüllü Şii milislerle hükümetin elit birlikleri olan Altın Tugay mensuplarının öldürüldüğünü, geri kalanların serbest bırakıldığını söyledi.

BBC'nin Irak muhabiri Jim Muir eğer fotoğraflar gerçekse bunun ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından yaşanan en büyük kıyım olacağını söylüyor.

Fotoğraflar Irak ordusunun IŞİD'e karşı "inisiyatif geri kazandıklarını" iddia ettiği bir zamana denk geldi.

IŞİD Musul ve Tikrit'in de aralarında bulunduğu bazı şehirleri ele geçirmiş, ancak bazı kentler ordu tarafından geri alınmıştı.

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IŞİD paylaştığı fotoğrafların Tikrit'teki bir garnizon teslim olduktan sonra oradaki askerlere ne olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Örgütün yayınladığı bir videoda ise, yüzlerce erkeğin Speicher askeri üssü yakınlarında yürüdükleri görülüyor. Videodaki ses yürüyenlerin askeri üste teslim olan askerler olduğunu söylüyor.

Çok sayıda genç erkeğin kamyonlara bindirilerek götürülmesinin görüntülendiği fotoğrafların altında IŞİD askerlerin ölümlerine götürüldüklerini yazıyor.

Irak ordusu sözcüsü Korgeneral Kasım Ata, ordunun birçok alanda militanlara karşı başarılar elde ettiğini, 279'unun öldürüldüğünü açıklamıştı. BU rakam bağımsız kaynaklarca doğrulanabilmiş değil.

Musul'un batısındaki Tel Afar kentinde ağır çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Daha çok Sünni ve Şii Türkmenlerin yaşadığı kentin sakinleri BBC'ye şehre girmeye çalışan militanlarla ordunun çatıştığını söylüyor.