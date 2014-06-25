Iraklılar internet kısıtlamalarına karşı Firechat kullanıyor

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Iraklılar hükümetin internet üzerinde uyguladığı kısıtlamaları delebilmek için internet bağlantısı olmadan grup mesajı yollamaya olanak sağlayan bir uygulama kullanmaya başladı.

Firechat isimli uygulamayı sadece geçtiğimiz hafta 40 bin kullanıcı indirdi. Şirketin verilerinden elde edilen bu sayı, geçtiğimiz birkaç ay içinde uygulamayı indiren 6.600 kişinin hayli üzerinde.

Irak'ın bazı bölgelerinde internet bağlantısı radikal İslamcı militnaların birbirleri ile iletişimlerinin engellenmesi için kesiliyor.

Sosyal medya sitelerine girmek de ciddi şekilde kısıtlı.

Firechat uygulaması sayesinde ise kullanıcılar 2 ila 10 bin kişi arasında internet bağlantısı olmadan grup konuşması yapabiliyor.

"Örgüsel ağ" olarak bilinen bir teknolojiyi kullanan uygulamada mesajlar aynı uygulamayı cep telefonlarına indirmiş yakın çevredeki kişilere iletilebiliyor.

Ancak mesajların mahremiyeti söz konusu değil, aynı bölgede bulunan herkes tarafından görülebiliyor.

Firechat ise mesajların içeriğine ulaşamıyor.

Android ve iOS tabanlı cihazlarda kullanılabilen uygulamanın etkili olabildiği alan aşağı yukarı 70 metre. Ancak uygulamayı kullanan insan sayısı artarsa mesajlar zincir etkisi ile çok daha uzak bölgelere iletilebiliyor.

Sosyal medyaya engel

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde sosyal medya sitelerine girmek isteyen Iraklılar, İletişim Bakanlığı'nın erişimi engellediğine dair bir uyarısı ile karşılaştı.

Hükümet Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının aktif olduğu bazı yerlerde ise internetin tamamen kapatılması emrini verdi.

İnternet, örgütün başı kesilen bir adamın görüntüsünü yayınlamak ve propaganda yapmak için Twitter'ı kullanması üzerine kapatıldı.

Uygulama, bu yılın başlarında Tayvan'da, parlamento binasını işgal etmek isteyen öğrenciler internet ve kısa mesaj kısıtlaması tehdidi ile karşılaştığında yoğun olarak kullanılmıştı.

Üç ay öne Californialı bir teknoloji firması olan Open Garden tarafından piyasa sürülen Firechat, ABD'nin ardından en çok Irak'ta kullanılıyor.

Şirketin sözcülerinden biri Irak'ta uygulamayı kullanan insan sayısının tahminlerinin çok üzerinde olabileceğini, çünkü Iraklıların uygulamaya erişmek için VPN kullandığını söylüyor.

İnternet sansürünü delmek için kullanılan bir sistem olan Psiphon'un yetkilieri BBC'ye, Irak'ta kendi hizmetlerini kullanan insan sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.