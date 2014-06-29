Irak: IŞİD militanları Irak ordusunu 'Tıkrit'te geri püskürttü'

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Irak'ın, IŞİD militanlarına karşı kullanılmak üzere Rusya'dan sipariş ettiği savaş uçaklarının ilk partisi Irak'a ulaşırken, Tikrit'i yeniden ele geçirmeye çalışan Irak ordusunun militanlar tarafından püskürtüldüğü haberleri geliyor.

Irak ordusundan kaynaklar da çatışmaların devam ettiğini ifade ediyor.

Bölgedeki görgü tanıkları, Irak güvenlik güçlerinin, tanklar, zırhlı araçlar ve hava desteğiyle yürüttükleri operasyonun başarısız olduğunu ve birliklerin Dicle kentinden çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Bölgeden bildiren kaynaklar, IŞİD militanlarının ana yollara büyük ölçekli patlayıcılar yerleştirmesi nedeniyle Tikrit'e ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Irak Savunma Bakanı da, IŞİD'e karşı kullanılmak üzere Rusya'dan alınan beş Sukohi Su-25 savaş uçağının 'üç, dört gün içinde' hizmete girebileceğini söyledi.

Bakan, Rusya'yla varılan savunma anlaşmasının "terörle mücadelede hava kuvvetlerinin ateş günü ve silahlı kuvvetlerin diğer birimlerinin güçlendirilmesi" amacı güttüğünü söyledi.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki de geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada, hükümetinin savaş uçakları satışı için Rusya ve Belarus'la anlaşmaya vardığını ifade etmişti. Anlaşmanın 500 milyon dolar değerinde olduğu haberleri geliyor.

Lenta.ru adlı haber ajansına konuşan Rus bir uzman, altı Sukhoi Su-30 savaş uçağının Irak'a gönderildiğini söylemişti. Fakat bu bilgi henüz doğrulanmadı.

ABD işbirliği

Irak güvenlik güçleri de sahada IŞİD militanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Irak devlet televizyonu, birlikler kuzey kenti Musul'a doğru ilerken çatışmalarda 60 militanın öldürüldüğünü duyurdu.

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Militanlar da 11 Haziran'da kontrolünü ele geçirdikleri Musul'da sert çatışmalar yaşandığı bilgisini doğrularken, saldırının ise başarısız olduğunu söyledi.

Irak güvenlik güçlerinin Tikrit'i yeniden ele geçirme operasyonunda da militanların ordu birliklerini püskürttüğü haberleri geliyor.

Irak askeri kaynakları, Sünni nüfusun yoğun yaşadığı, Saddam Hüseyin'in de memleketi olan Tikrit'e düzenlenen operasyonun Amerikan askeri danışmanlarıyla birlikte koordine edildiğini ifade etti.

ABD'nin Irak hava sahasında uçurduğu insansız hava araçlarını bölgedeki ABD personelini koruma amaçlı olduğunu dile getirdi fakat ABD'li yetkililer yaklaşık 300 danışmanın çatışmalara dahil olmak için değil, hükümete yardım etmek için gönderildiklerini söyledi.

Öte yandan, İran'ın en etkin Şii din adamı Büyük Ayetüllah Ali el Sistani de Salı gününe kadar başbakanın belirlenmesi çağrısında bulundu.

Sistani, meclisin toplanacağı Salı gününden önce, meclis başkanı ve başbakan gibi kilit öneme sahip konumlara kimin getirileceği üzerinde uzlaşıya varılması gerektiğini söyledi.