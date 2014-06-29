Nasa'dan Mars'a yolculuk için 'uçan daire' deneyi

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa), gelecekte Mars'a yapılabilecek yolculuklarda kullanılması planlanan 'uçan dairesini' Cumartesi günü denedi.

Uçan daire şeklindeki araç büyük bir balonla atmosfere taşındı. Aracın Mars'a yaklaşırken yavaşlamasını sağlayacak yeni tür bir paraşüt ve şişilebilir hız kesici Kevlar halkaları test edildi.

Hawaii'de yapılan deneyin, iniş sırasında paraşütün tam açılmaması dışında başarılı geçtiği ve diğer tüm malzemelerin işlevlerini tam olarak yerine getirdiği belirtildi.

NASA bu deney sayesinde, gelecek yıllarda Mars'a yapılabilecek yolculuklarda uzay aracına daha fazla ağırlık konulması gerektiğinin görüldüğünü ifade etti.

Mevcut durumda ağırlık sınırı yaklaşık bir buçuk ton olarak belirlendi.

Mars'a insanların yolculuk yapabilmesi için bu ağırlığın 10 tonu aşabileceği kaydediliyor.

Düşük Yoğunluklu Süpersonik Hız Kesici (LDSD) olarak bilinen uçan daire şeklindeki aracın fırlatıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'na indi.

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Uzay aracının içindeki veri kayıtlarının kurtarılabilmesi için aracın düştüğü yere araştırma ekipleri gönderildi.

Veri kayıtlarıyla beraber mühendisler, deney hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilecek.

Şişirilebilir halka çalıştı, paraşüt 'takıldı'

Sahadaki ve LDSD üzerindeki kameralar aracın uçuşunun büyük bir kısmını kayda geçirebildi.

Helyum balonu, Havai'nin Kauai Adası'ndaki ABD Donanması Füze Menzili Tesisi'nde yerel saatle sabah 08.40'ta fırlatıldı.

Uçan daire şeklindeki aracın yaklaşık 35 kilometre irtifaya havalanması 2 saatten uzun sürdü.

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Daha sonra füze motoru ateşlenen araç, Mach 4 (ses hızının dört katı) süratle 50 km yüksekliğe çıktı. Mars'a yaklaşan uzay araçlarında da bu şartlar görülebilecek.

Uzay aracı yavaşlamaya başladığında, iki yeni atmosfer frenleme sistemlerinden ilkini harekete geçirdi.

İlk sistem, 6 metrelik şişirilebilir bir halka şeklindeydi. Halka, uçan dairenin çevresini genişletip sürüklenme seviyesini arttırarak yavaşlamasını hedefliyordu.

İkinci frenleme sistemi ise tam faaliyete geçemedi.

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Yukarıdan çekilen görüntülerde, 30 metre çağındaki süpersonik paraşütün tam açılmadığı görüldü.

NASA mühendisleri bu deneyle elde edecekleri verilerle LDSD teknolojilerinin doğru çalışıp çalışmadığına dair incelemelerde bulunabileceklerini ifade etmişti.

Araştırmacılar, gelecek sene Hawaii'ye dönüp iki uçuş deneyi daha yapmayı planlıyor.