İsrail'den Gazze'ye hava saldırıları

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İsrail Hamas'ın roket saldırılarına yanıt olarak Gazze şeridine yeni hava saldırıları düzenledi.

Aralarında iki çocuk ve bir kadının da olduğu en az 14 Filistinli'nin saldırılarda yaralandığı bildirildi.

Filistinli hastane ve güvenlik kaynakları yaralanmaların güneyde bir kent olan Han Yunus'ta bir Hamas aktivistinin evinin saldırılarda zarar görmesi ile gerçekleştiğini söyledi.

Hamas, "Siyonist taarruz" olarak nitelendirdiği İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına bir süre önce bir dizi roket saldırısı ile yanıt vermişti.

İsrail'i savaşçılarından beşini öldürmekle suçlayan Hamas, ülkenin orta ve güney kesiminde bazı kasabalara roket saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Roket saldırıları, Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları'nın "intikam" sözü verip, "İsrail korkunç bir bedel ödeyecek" şeklinde açıklama yapmasından birkaç saat sonra gelmişti.

AFP haber ajansına göre İsrail ordusundan yapılan bir açıklamada "(Güneydeki) Aşdud kenti üzerinde 7 ve Netivot üzerinde 5 roket etkisiz hale getirildi" denildi. Hof Aşkelon ve Şa'ar Hanegev bölgelerinde ise siren sesleri duyuldu. İsrail'e yapılan saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

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İsrail yedek askerleri çağırdı

İsrail ordusu ise son gelişmelerin ardından 1500'e yakın yedek askeri tedbir amaçlı göreve çağırdı.

Filistinliler ve İsrail arasındaki gerginlik, üç kayıp İsrailli gencin Gazze'de ölü bulunmasıyla yeniden artmıştı. İsrail hükümeti ölümlerden Hamas'ı sorumlu tutmuş, Hamas suçlamaları reddetmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında Hamas üyesi beş kişi kaçakçılık yapılan Refah yakınlarındaki bir tünelde, insansız hava aracının vurduğu bir kişi Gazze'nin kuzeyinde, iki kişi de Gazze'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'nda ölmüştü.

"Terör merkezlerini ve gizlenen roket rampalarını" vurduklarını vurgulayan İsrail Ordusu'nun sözcüsü Yarbay Peter Lerner, Hamas militanlarını ise öldürmediklerini söylemişti.

Peter Lerner, Hamas militanlarının bombaladıkları tünele girdikleri sırada, taşıdıkları patlayıcıların infilak etmesi sonucu öldüklerini belirtmişti.

"İğrenç bir suç"

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun, Kudüs'te öldürülen Filistinli gencin ailesi ile görüştüğü açıklandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, öldürülen Muhammed Ebu Hüdayr'ın babası ile konuşan Netenyahu'nun aileye başsağlığı dilediği ve "İğrenç bir suç" olarak tanımladığı olay için "Sorumlular yargı önünde hesap verecek" dediği belirtildi.

Ebu Hüdayr'ı öldürmekle suçlanan ve gözaltına alınan altı İsrailliden üçünün suçu itiraf ettiği bildiriliyor.