Putin, AB ile ilişkilerde İtalya’dan yardım istedi

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İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini, Ukrayna krizine çözüm bulmak için dün Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

Putin, AB dönem başkanı İtalya'dan Rusya-AB ilişkilerini iyileştirmek için yardım istedi.

İtalya son dönemde, dış politikada daha etkili bir ülke konumuna gelebilmek için kriz noktalarında doğrudan temaslarda bulunma yoluna gidiyor.

Bu politikanın son örneği de İtalyan Dışişleri Bakanı Mogherini’nin Ukrayna ve Rusya gezisi oldu. Ukrayna’daki krize siyasi ve demokratik bir çözüm bulunması için girişimlerde bulunan Mogherini, Ukrayna’da 2 gün boyunca temaslarda bulunduktan sonra dün Rusya’ya gitti.

'Ateşkes konusunda hemfikiriz'

Mogherini, Rusya’da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İtalya ve Rusya, Ukrayna’nın güneydoğusunda acilen ateşkes ilan edilmesini sağlamanın gerekliliği konusunda hemfikir" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı, Rus muadili Lavrov’dan sonra Devlet Başkanı Putin’le de görüştü. Putin’in teamüllerin dışına çıkarak bir dışişleri bakanıyla görüşmesi dikkat çekti.

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Mogherini de Putin’e "Normalde Rusya Federasyonu lideri bir dışişleri bakanıyla görüşmez, beni kabul ettiğiniz özellikle müteşekkirim” dedi.

Mogherini, Rusya’da yaptığı açıklamalarda "Ukrayna krizine karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması için AB dönem başkanlığımız süresince elimizden geleni yapacağız" dedi.

Putin’in de Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirmek için yeni görüşmeler yapılmasını kabul ettiği belirtildi.

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Putin ayrıca Mogherini’den, İtalya’nın dönem başkanlığında Rusya-AB ilişkilerini iyileştirmek için yardımcı olmasını istedi. Putin, "İtalya’nın AB dönem başkanlığının Moskova-Avrupa ilişkilerini Rusya-İtalya ilişkileri seviyesine ulaştırmak için bir fırsat olmasını umduğunu" söyledi.

Mogherini de Putin’i, Ekim ayında Milano’da yapılacak olan AB-Güneydoğu Asya ülkeleri zirvesine davet etti.

'Parlayan yıldız'

İtalya’nın 41 yaşındaki Dışişleri Bakanı Federica Mogherini’nin adı, Catherine Ashton'dan sonra AB dış politika yüksek temsilciliğine gelebilecek adaylar arasında geçiyor.

Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olursa Mogherini'nin şansının daha da artacağı yorumu yapılıyor.

Mogherini, İtalya’da geçen şubat ayında Matteo Renzi liderliğinde kurulan hükümetin dışişleri bakanlığına getirildiğinde "tecrübesiz" olarak değerlendirilse de, bu günlerde sıklıkla "yükselen yıldız" sıfatıyla anılıyor.