Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Vizyon Belgesi'ni açıkladı

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir törenle 'Cumhurbaşkanlığı Vizyon Belgesi'ni açıklayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Türkiye ifadesine vurgu yaparak belgeyi, "77 milyonu kucaklayan bir başvuru kaynağı" olarak tanımladı.

Erdoğan dinleyicileri, AKP'nin seçim şarkısı 'Dombra' eşliğinde selamladı ve protokolün ön sıralarında oturanlarla da tokalaştı.

İstiklal Marşı'nin söylenmesi ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda, Erdoğan'ın yaşamını anlatan bir belgesel film gösterildi.

Filmin ardından Uğur Işılak'ın 'Milletin adamı Erdoğan' şarkısı çaldı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon Belgesi'ni açıklamak üzere kürsüye çıktı.

'Demokratik yönetim, refah toplumu ve öncü ülke'

Belgenin üç ana unsuru olduğunu ifade eden Erdoğan bunları "Demokratik yönetim, refah toplumu ve öncü ülke" şekilde sıraladı.

Türkiye'nin geldiği noktayı 12 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) iktidara gelmeden önceki haliyle kıyaslayan Erdoğan, "Herkes için özgürlük istedik, her türlü vesayetin karşısında olduk" dedi.

Erdoğan, partisinin iktidara gelmesinin ardından "mağdurken, mağrur olmadık" dedi ve 77 milyonun mağduriyetlerini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

2023'te dört temel hedefe ulaşmayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, bunları "demokrasiyi daha da geliştirmek, siyasi ve toplumsal normalleşmeyi daha ileri taşımak, toplumsal refahı daha çok yükseltmek, dünyada öncü ülkeler arasında olmak" şeklinde sıraladı.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri

Yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin hangi boyutta olacağı tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Açın Anayasa'ya bakın" dedi.

Anayasa'da icranın başının Cumhurbaşkanı olarak ifade edildiğini söyleyen Erdoğan "Bu yarışta bizimle beraber olan iki partinin adayı ne diyor? Ben icranın başı değilim... Anayasayı okumasında fayda var. Devletin başının cumhurbaşkanı olduğunu 104’ncü maddede görür. İcranın başıdır... Anayasayı değiştirdik ve cumhurbaşkanlığı makamının anlamını da değişime tabi tuttuk" dedi.

'En önemli sorun muhalefet'

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Erdoğan, Türkiye'nin en önemli sorununu 'muhalefet sorunu' olarak tanımladı.

Başbakan şöyle konuştu:

"Muhalefetin dürüst olduğu bir ülkede sizin sıçramanız da çok daha güçlü olur. Eski Türkiye’den bugüne aktarılan, o muhalefet anlayışı ciddi bir sorundur. Muhalefet ne yazık ki kendisini değiştirmemiş taleplere duyarsız kalmıştır" dedi.

'Baskı rejimi' iddialarına yanıt

Erdoğan konuşmasında AKP hükümetlerinde Türkiye'de bir baskı rejimi oluşturulduğu iddialarına da yanıt verdi.

"Sandığa yolu her zaman açık tuttuk" diyen Erdoğan, baskıcı rejimlerin seçimlere izin vermeyeceğini, verse de hür iradeye müsaade etmeyeceğini söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Baskıcı bir başbakan, kendisine her gün hakaret edilmesine müsaade etmez. Özgürlükler ihlal edildiğinde de yasaların dışında mahkemelerin dışında başvuracağımız hiçbir merci olmadı. Eski Türkiye devletin etrafına kümelenmiş seçkincilerin, elitlerin, çetelerin dışında herkes için karanlık Türkiye’ydi. Hepimiz eski Türkiye’nin acılarını yaşadık. Eski Türkiye artık eskide kalmıştır."

Cumhurbaşkanı olarak çözüm sürecinin en yakın takipçisi ve destekçisi olacağını söyleyen Erdoğan, "Bu kardeşlik, bu Türkiye'yi ayağa kaldırma projesini, bu demokratik çözüm sürecini inşallah hep birlikte nihayete erdireceğiz" dedi.