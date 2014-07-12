İnsansız hava aracıyla çekilen kartal fotoğrafına ödül

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İnsansız hava araçlarıyla çekilen karelerin katıldığı fotoğraf yarışmasını bir kartalı uçarken gösteren fotoğraf kazandı.

İnsansız hava araçlarının kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor.

'Drone' adı verilen bu araçlar artık fotoğrafçılıkta da kullanılıyor.

National Geoographic dergisinin sponsor olduğu fotoğraf yarışmasında, Endonezya'da çekilmiş bir kartal fotoğrafı birinci oldu.

Bali Barat Ulusal Park'ında görüntülenen bu kartalın çekim açısı görenleri şaşkınlığa düşürüyor.

Benzer şekilde insan hava araçlarıyla çekilen fotoğraflara 'Dronestram' sitesinden ulaşılabiliyor.

Sitenin kurucusu Eric Dupin BBC'ye insansız hava araçlarının fotoğrafçılığa tam anlamıyla 'yeni bir açı' kazandırdığını söylüyor.

Kartal fotoğrafı birincilik ödülü alırken, Filipinler'in Manila şehrindeki bir parkta çekilen fotoğraf yarışmada ikinci oldu.

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Fotoğrafı çeken sanatçı çektiği bu kare hakkında '"Bir Pazar sabahı parkta vakit geçirirken 'drone'umun insanların çok ilgisini çektiğini fark ettim" dedi.

Üçüncülüğü ise güney Fransa'da çekilmiş bir gün batımı fotoğrafı aldı.

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Yarışmada jüri üyelerinin derecelendirmesinin yanı sıra 'Dronestagram' kullanıcıları tarafından en çok ilgi gören ilk üç resim de ödüllendirildi.

Birincilik ödülü alan fotoğraf Meksika'da çekilmiş.

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İkincilik ödülü alan fotoğraf ise yine Güney Fransa'dan bir kare.

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Üçüncülük ise Bulgar futbol takımlarının 100'üncü yıl dönümü kutlamalarını gösteriyor.