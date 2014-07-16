Hollanda, Srebrenitsa katliamından 'kısmen sorumlu'

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Hollanda mahkemesi, 1995 yılında gerçekleşen Srebrenitsa katliamında 300 Boşnak'ın öldürülmesinden Hollandalı BM Barışgücü askerlerinin doğrudan sorumlu olduğuna hükmetti.

Katliamdan önce beş bin Boşnak erkek, kadın ve çocuk Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barışgücü karargahına sığınmıştı.

Hollandalı askerler Bosnalı Sırp güçlerin kampı kuşatması üzerine binlerce Boşnağı Sırplar'a teslim etmiş, Sırp güçler karargaha sığınanlar arasından ayırdıkları 300 erkeği kamyonlarla götürüp öldürmüştü.

Kadın ve çocuklar da Bosna'nın diğer kesimlerine götürülmüştü.

Lahey kentinde görülen davada kararı okuyan Yargıç Larissa Alwin, Hollandalı askerlerin BM Barışgücü kampından götürülen erkeklerin öldürüleceğini bilmesi gerektiğini, çünkü o dönemde de Sırplar'ın savaş suçları işlediğine dair kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

Alwin "Hollandalı BM Barışgücü askerleri bu erkeklerin karargahtan götürülmesinde işbirliği yaparak yasalara aykırı davranmışlardır" dedi. Mahkeme Hollanda devletinin bu 300 erkeğin yakınlarına tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi.

Srebrenitsa katliamında toplam 7 bin Boşnak erkek öldürülmüştü.

Ancak mahkeme Hollandalı askerlerin Srebrenitsa'nın düşmesinden ve karargaha değil, etraftaki orman arazisine sığınan diğer kurbanların ölümlerinden sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

Bu karar karargaha sığınmayan katliam kurbanlarının yakınlarına tazminat verilmemesi anlamına geliyor.

Srebrenitsa, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam olarak değerlendiriliyor.

'Güvenli' diye sığındılar

1993 yılında Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı Boşnaklar için güvenli bölge ilan etmişti.

İki yıl süren kuşatma sonrasında Temmuz 1995'de Srebrenitsa düşmüştü.

Binlerce Boşnak Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan, Hollandalı askerlerin denetimindeki BM Barışgücü karargahına sığınmıştı.

Hollandalı askerler karargaha sığınanlara burada güvende olacaklarını söylemiş, ama sonra karargahtaki Boşnaklar Bosnalı Sırp güçlere teslim edilmişti.

Srebrenitsa katliamı kurbanlarının büyük kısmı halen Bosna Hersek'in doğusundaki toplu mezarlarda yatıyor.

Hollanda mahkemesi geçen yıl da üç Boşnak'ın öldürülmesinden Hollanda'nın sorumlu olduğuna karar vermişti.

Savaş dönemindeki Bosnalı Sırp lider Radovan Karadziç ve General Ratko Mladic Lahey'deki Birleşmiş Milletler mahkemesinde yargılanıyor.