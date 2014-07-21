Hakkâri'ye Kandil'den sağduyu çağrısı

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Hakkâri'de geçen hafta dört gencin kent merkezindeki kavgasıyla başlayıp Ertuşi ve Pinyanişi aşiretleri mensuplarını içine alarak büyüyen olaylarla ilgili olarak KCK Eş Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Olaylarda bir kişi hayatını kaybetmiş dört kişi yaralanmış, valilik dün gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

KCK Eş Başkanlığı, Hakkâri'deki olayları "devletin kışkırtma ve provokasyonları" diye tanımladı ve "Colemerg’teki (Hakkâri) tüm aşiretlerin özgürlük mücadelesine büyük katkı ve katılımları olmuştur, bedel ödemişlerdir. Son günlerde yaşanan gelişmelerin TC devletinin kışkırtma ve provokasyonlarının bir sonucu olduğu kesindir" ifadesini kullandı.

KCK, iki aşiret mensup ve ileri gelenlerini, Hakkâri halkını ve tüm aşiretleri sağduyu ve duyarlılığa çağırdı.

HDP'den de açıklama

Halkın Demokrasi Partisi HDP de Hakkâri olaylarını "karanlık odakların devreye girmesiyle" ortaya çıkan bir provokasyon diye nitelediği açıklamasında aileleri barışmaya çağırdı.

HDP, güvenlik güçlerinin başlangıç aşamasında olaylara seyirci kaldığını ileri sürdü ve valiliği de aşiret ileri gelenleriyle yaptığı toplantıya HDP milletvekillerini çağırmayan valiliği de eleştirdi.

Hakkâri Valiliği’nin dün akşam saatlerinde ilan ettiği sokağa çıkma yasağını "Kentin demokratik yaşamına müdahale" diye tanımlayan HDP yasağın sona ermesi çağrısı yaptı.

Nasıl başladı?

Yüksekova Haber gazetesinin haberine göre ilk olarak 18 Haziran akşamı Hakkâri kent merkezinde dört genç arasında kavga çıktı.

Olay kısa süre içinde gençlerin mensup olduğu Ertuşi ve Pinyanişi (Zeydan) aşiretleri arasında bir çatışmaya dönüştü.

Doğan Haber Ajansı, dün ellerinde sopa ve bıçaklarla toplanan Ertuşi ve Pinyanişi aşireti mensupları Bulvar Caddesi'nde karşılaştıklarını, BDP'liler ve iki aşiretin liderlerinin araya girmesiyle kavganın önlendiğini bildirdi.

Daha sonra akşam TSİ 19.00 sularında Bağlar Mahallesi'ndeki Pinyanişi Aşireti mensubu Mustafa Er'in evinin basıldığı ve silahlı saldırıda Mustafa Er'in hayatını kaybettiği oğlunun ise yaralandığı kaydedildi.

Akşam saatlerinde Ertuşi aşireti adına Mehmet Adıyaman ile Pinyanişi aşireti adına Orhan Pirozbeyoğlu, çatışmanın halka zarar verdiğini belirterek, sağduyulu davranılması çağrısında bulunmuşlardı.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Hakkâri çarşı merkezinde güvenlik önlemleri alındı. Kentte eczane ve fırınların bile kapalı olduğu bildiriliyor.

Uzlaştırma girişimlerinin bugün de devam ettiği anlaşılıyor.

Hakkâri'deki olayların nasıl yorumlanabileceği üzerine ise farklı görüşler öne sürülüyor.

Fırat Haber Ajansı adını vermediği bazı görgü tanıklarının dünkü ev baskınının ardında korucuların bulunduğu yolundaki iddialarına yer verdi.

Olayın boyutlarının bu kadar büyümesi, Twitter'da da nedenleri ve sonuçları üzerine #HakkarideNelerOluyor etiketi altında tartışma yarattı.

Kendisi de Hakkârili olan gazeteci ve yazar İrfan Aktan "Hakkâri'deki çatışma derin devletin emellerine indirgenirse, savaşın yarattığı toplumsal tahribat gözden kaçırılır" yorumunu yaptı.