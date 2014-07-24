Ukrayna'da ayrılıkçı liderden 'füze' iddiasına ret

Telif hakkı AP

Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların liderlerinden Aleksandr Boraday, Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesinde kullanıldığı iddia edilen Buk füzelerine sahip olmadıklarını söyledi.

BBC'ye konuşan "Donetsk Halk Cumhuriyeti" Başbakanı Boraday, Rus yapımı SA-11 Buk füze sistemine sahip olduklarını gösteren kanıtların da "sahte" olduğunu belirtti.

Boraday, kendisine bağlı güçlerin, 298 yolcu ve mürettebatın cenazelerine gereken özeni göstermediği yolundaki suçlamaları da reddetti.

Ayrılıkçı lider, "Olaydan sonra üç gün bekledik. Hiçbir uzman bölgeye gelmedi. Cesetlerin 30 derece sıcakta bırakılması insanlık dışıydı. Bölge bir korku filmi sahnesini andırıyordu" dedi.

Boroday ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin kendilerine "Cesetlerin toplanması işini uzmanlara bırakın" dediklerini söyledi.

Yine BBC'ye konuşan AGİT Sözcüsü Michael Bociurkiw ise Boraday'ı yalanladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar geçtiğimiz hafta perşembe günü Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden MH17 sefer sayılı uçağı düşürmekle suçlanıyor.

Batılı ülkelerin istihbarat yetkilileri, uçağın bir Buk füzesi ile düşürüldüğünü iddia ediyor.

Kimlik teşhisine başlanıyor

Hollanda'daki adli tıp görevlilerinin bugün kimlik teşhis çalışmalarına başlaması bekleniyor. Bu süreç aylar sürebilir.

Malezya uçağında hayatını kaybedenlerin 193'ü Hollanda vatandaşıydı.

Cenazelerden 40'ı dün iki askeri uçakla Hollanda'nın Eindhoven kentindeki hava üssüne götürülmüştü. Bu işlemin bugün de sürmesi bekleniyor.

Uçağın kara kutularındaki uçuş kayıtları ise bugünden itibaren İngiltere'nin Farnborough kentindeki uçak kazaları soruşturma bürosunda uluslararası uzmanlarca incelenecek.

Son çatışmalarda '16 ölü'

Öte yandan, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde Çarşamba günü hükümet güçleri ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Ayrılıkçıların komutanı İgor Strelkov, birliklerini Donetsk'in dış mahallelerinden çektiklerini ve mevzilerini korumaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda Nisan ayından bu yana süren çatışmalarda ölenlerin sayısının 1000'i aştığı belirtiliyor.