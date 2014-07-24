İsrail Gazze'de BM'ye ait okulu vurdu

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İsrail Gazze'deki son saldırısında Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okulu vurdu. Saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail Radyosu, kaynağını açıklamadığı haberinde, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu bildirdi.

Beyt Hanun bölgesinde sığınak olarak kullanılan okulda yüzlerce Filistinli bulunuyordu.

İsrail Ordusu ise olayı incelediğini açıkladı, Hamas'ın bölgede sivilleri kalkan olarak kullandığını belirtti.

Yapılan açıklamada, "Dün Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç yetkililerine sivilleri bölgeden tahliye etmeleri için süre tanınmıştı. Ancak Hamas tahliyeleri engelledi ve bugün de bölgeden yeni roket atışları gerçekleştirdi. İsrail güçleri roketlerin ateşlendiği mevzileri hedef aldı" dendi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise "Bu dehşet verici saldırıyı kınıyorum" dedi ve saldırıda ölenlerin arasında BM çalışanları olduğunu da söyledi.

"Üç kez vurdular"

BM'ye ait okulda kalan ve Associated Press haber ajansına konuşan bir Filistinli, "Okulu üç kez vurdular, içeride onlarca kişi öldü" dedi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Chris Gunness de İsrail'in okulda sivillerin yaşadığından haberi olduğunu, saldırının buna rağmen gerçekleştiğini belirtti.

Gazze'deki saldırılarını 16 gündür sürdüren İsrail, dördüncü kez BM'ye ait bir binayı vurdu.

Örgüt ise yaptığı son açıklamada, evlerini terk etmekten zorunda kalan 140 binden fazla Filistinliyi tesislerinde barındırmakta zorlandığını bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün Filistinli sivillerin ölümünden üzüntü duyduğunu ancak bunun sorumlusunun Hamas olduğunu söylemişti.

Hamas İsrail ile ateşkes için öncelikle Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılmasını istiyor.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas da Hamas'ın ateşkes koşullarına destek verdiğini açıklamıştı.

Mısır'da temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond ise Hamas'ın koşulsuz insani bir ateşkesi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Telif hakkı AP

BM 'savaş suçu' uyarısı yapmıştı

İsrail 8 Temmuz'da Hamas'ın roket saldırılarını durdurmak amacı ile Gazze'ye hava saldırılarına başlamış, 17 Temmuz'da da kara harekâtına girişmişti.

16 gündür İsrail ve Hamas'ın saldırılarında 750'den fazla Filistinli ve 30 İsrailli hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay dün İsrail'in Gazze'de "savaş suçları" işlemiş olabileceğini söylemiş, Hamas'ı da roket saldırıları nedeniyle eleştirmişti.