Aydınlık yatak odası 'kanser tedavisini engelliyor'

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Yatak odasının çok az aydınlık olmasının dahi meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini azalttığı belirtildi.

ABD'li bilim insanlarının fareler üzerinde yaptığı testler sonucunda yatak odasına sızan sokak lambası ışığının dahi tümörlerin ilaçlara karşı direnç kazanmasına yardım ettiği sonucuna vardı.

Meme kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan Tamoxifen'in etkili olması için hastanın uyuduğu odanın gece ışık almaması gerektiği belirtiliyor.

Cancer Resarch (Kanser Araştırmaları) tıp dergisinde yayınlanan makalede, ışığın uyku hormonlarını etkilediği ve bunun da kanserli hücrelerin yapısını değiştirdiği ifade edildi.

Uzmanlar, ulaşılan sonuçları 'ilgi çekici' olarak nitelese de, testlerin henüz insanlar üzerinde yapılmaması nedeniyle varılan sonuçlara temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

Tamoxifen, meme kanseri hastalarının yaşam kalitesini artıran ve ömrü uzatan bir ilaç olarak kabul ediliyor.

İlaç östrojen hormonu salgılamasını durdurarak kanserli hücrelerin yayılma hızını yavaşlatabiliyor. Ancak zamanla tümör ilaca dayanıklı hale de gelebiliyor.

Işık etkisi

Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, hastaların vücut saatinin Tamoxifen ilacının etkinliğini nasıl değiştirdiğini incelerken uyku esnasında maruz kalınan ışığın etkilerini fark etti.

Testleri uyku hormonu melatonin ve ilaç etkileri arasındaki bağ üzerine yürüten araştırmacılar, melatonin hormonunun azalmasıyla birlikte ilaç etkinliğinin de düştüğü sonucuna vardı.

Tamamen karanlık bir ortamda uyutulan kanser hücreli kobay farelerde Tamoxifen daha etkili olurken, az da olsa ışıklı ortamda tutulan farelerde ilacın etkilerinin azaldığı ve kanserli hücrelerin daha hızlı yayıldığı sonucu elde edildi.

Araştırmacılar, bir sonraki aşamanın meme kanseri hastalarının vücudundaki melatonin hormonu oranı ve ilaç etkinliği üzerine yürütüleceğini belirtiyor.