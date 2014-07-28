Yukos davasında Rusya'ya 50 milyar dolar tazminat cezası

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Uluslararası Tahkim Mahkemesi Rusya'nın, geçmişte dünyanın en büyük petrol şirketlerinden olan Yukos'un eski hissedarlarına 50 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Hollanda'nın Lahey kentindeki mahkeme kararına gerekçe olarak, Rusya'nın şirketi iflasa zorlamasını gösterdi.

Kararda, Rus yetkililerin Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetiminde hukuk sistemini manipule ettikleri ve Yukos'un patronu Mihail Hodorkovski'nin hapse girmesini sağladıkları belirtiliyor.

Mihail Hodorkovski mahkemenin "harika" bir karar aldığını söyledi.

Hodorkovski böylece Yukos'un eski hissedarlarının kayıplarını telafi etme şansı yakaladıklarını vurguladı.

Hissedarlarının sözcülerinden biri ise Tahkim Mahkemesi'nin bugüne kadar hiç bu kadar yüksek bir tazminata hükmetmediğine dikkat çekti.

Yukos'un eski hissedarlarının talep ettikleri meblağ ise 100 milyar dolardan fazlaydı.

Rusya Maliye Bakanlığı kararı temyize götüreceğini açıkladı.

Hodorkovski 10 yıl hapis yatmıştı

Yukos'u yöneten Mihail Hodorkovski bir dönem Rusya'nın en zengin iş adamıydı.

Mihail Hodorkovski Yukos'u, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın en büyük özel petrol şirketine dönüştürdü.

Ancak Hodorkovski 2003'te tutuklandı. Dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığından yargılandığı davada suç bulunarak 10 yıl hapis yattı.

Ünlü iş adamı Rusya lideri Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı özel af kararnamesiyle hapisten çıktı.

Yukos'un iflas etmesinin ardından hisselerinin çoğunu devlete ait Rosneft şirketi almıştı. Şirket yetkilileri yasalara uygun hareket ettiklerini söylemişlerdi.