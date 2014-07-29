IŞİD Irak ordusunu 'infaz' videosuyla uyardı

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Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü, militanlarının Irak'ta yakaladığı çok sayıda kişiyi infaz ederken çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Ramazan Bayramı'nda yayımlanan 30 dakikalık videoda, IŞİD militanları bir grup genci bir nehre götürürken görülüyor.

Bu gençler başlarına tabancayla ateş edilerek öldürülüyor, cesetleri de itilerek ya da tekmelenerek nehre atılıyor.

Öldürülen gençlerin asker olup olmadıkları bilinmiyor.

IŞİD öldürdüğü kişileri sadece "Şiiler" olarak tanımladı.

Örgüt videoda Irak askerlerini, savaşı sürdürmeleri halinde kendilerinin sonunun da öldürülenler gibi olacağı yolunda uyardı.

BBC Orta Doğu Editörü Sebastian Usher, IŞİD'in bu videoyu Bağdat yönetimine karşı yürüttüğü psikolojik savaş kapsamında yayımladığını söylüyor.

BM: Savaş suçları listesine girebilirler

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro üç gün önce, IŞİD liderlerinin BM'nin savaş suçları şüphelileri listesine eklenebileceğini söylemişti.

IŞİD son olarak Suriye'de Rakka kentinin dışındaki bir askeri üssü ele geçirdiğini duyurmuş, Irak'ta da Musul kentinde Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal sayılan Yunus Türbesi'ni dinamitle havaya uçurmuştu.

Irak ve Suriye'de aktif cihatçı bir örgüt olan IŞİD geçen yıl kuruldu. Zamanla Irak El Kaidesi'nden kopan IŞİD, El Kaide'nin dahi arasına mesafe koyduğu bir örgüte dönüştü.

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Suriye ve Irak'taki ilerleyişini sürdüren örgüt geçen ay Irak'ın Musul kentini de ele geçirmişti.

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi de daha sonra Musul'da Nur Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde halifeliğini ilan etmişti.

Örgüt adını "İslam Devleti" olarak değiştirdiğini açıklamıştı.