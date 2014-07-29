Arkadaşının 'başını kesen' öğrenci suçunu itiraf etti

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Japonya'da sınıf arkadaşını öldürüp ardından başını kesmekle suçlanan 16 yaşındaki kız öğrencinin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Japonya basınına konuşan polisler, zanılının ifade verirken "Hep birisini öldürmek istemiştim" dediğini söyledi.

Genç kızın ifadesinde, "Tek başıma hareket ettim ve tüm olayı kendi başıma planladım" dediği belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan öğrencinin Cumartesi günü sınıf arkadaşının başına önce sert bir cisimle vurarak öldürdüğü, ardındansa kafasını ve bir elini kestiği açıklanmıştı.

Zanlının evinde cinayet silahı olduğu tahmin edilen bir çekiç ve bir de testere bulundu.

Japon basınının polisten edindiği bilgilere göre, kurbanın cesedi ailesinden ayrı, tek başına yaşayan şüpheli öğrencinin evinde bulunmuştu.

Japon Asahi Shimbun gazetesi, kurbanın ailesi, kızları eve dönmeyince meraklanıp polise haber verdiğini ve cinayetin de bu şekilde ortaya çıktığını yazdı.

'Geçmişi sorunlu'

Cinayeti itiraf eden kız öğrencinin annesini kansere yenik düşmesi nedeniyle kaybettiği ve babasının ise kısa süre önce yeni bir evlilik yaptığı belirtildi.

Zanlıyı tanıyan kişilerle görüşen Japon basını, genç kızın 'sorunlu bir geçmişi' olduğunu yazdı.

Suçu itiraf eden genç kızın psikiyatrik durumunun değerlendirileceği belirtiliyor.

'Çocuk katiller' sorunu

Japonya'nın aynı şehrinde bundan 10 yıl önce benzer bir cinayet işlenmiş ve 11 yaşındaki bir başka kız öğrenci 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından hüküm giyen öğrenci cinayeti işleme nedenini, "İnternet sohbet odalarında benim görünüşümle dalga geçiyordu" diyerek açıklamıştı.