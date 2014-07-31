Asya'da ilaca dirençli sıtma paraziti

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Yeni bir araştırma Güney Asya'da ilaca dirençli sıtma parazitinin giderek yayıldığına ve Kamboçya-Tayland sınırına ulaştığına işaret ediyor. Uzmanlar, parazitin daha fazla yayılmasını engellemek için "radikal eylem" çağrısında bulundu. Sonuçları New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmada, parazitin daha fazla yayılmasının hastalığın durdurulması konusunda gösterilen çabalara sekte vuracağı belirtildi. Kenya, Nijerya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki vakalarda ise direnç bulgusuna rastlanmadı.

'Küresel halk sağlığı önceliği'

Araştırma kapsamında 10 Asya ve Afrika ülkesindeki 1000'den fazla sıtma hastasından kan örnekleri alındı. Uzmanlar, parazitin Kamboçya'nın batısı ve kuzeyiyle Tayland, Vietnam ve Doğu Burma'da artemisinin olarak bilinen ilaçlara karşı direnç kazandığını tespit etti. Burma'nın orta kesimleriyle Güney Laos ve Kuzey-doğu Kamboçya'da da parazitin direnç göstermeye başladığına dair belirtiler bulundu. Uzmanlar, Kamboçya-Tayland sınırının özellikle kaygı verici olduğunu, daha önce parazitin burada diğer sıtma ilaçlarına karşı direnç geliştirdiğini belirtiyor. Araştırmaya öncülük eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Nicholas White "Güney Asya'nın büyük bölümünde parazite direnç var. Düşündüğümüzden daha kötü bir durumla karşı karşıyayız. Bir şeyler yapacaksak derhal yapmalıyız" dedi. Prof. White, parazitin daha fazla yayılmasını önlemenin mümkün olduğunu, ancak geleneksel yöntemlerin sonuçsuz kalabileceğini vurguladı, "Radikal adımlar atılması ve bunun küresel kamu sağlığı önceliği haline getirilmesi gerekir" diye konuştu.