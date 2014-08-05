Seçime günler kala @fuatavni hesabına erişim engellendi

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Türkiye'de seçmenlerin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitmesine günler kala hükümet karşıtı duruşuyla bilinen ve kimin yönettiği belli olmayan @fuatavni Twitter hesabına erişim engellendi.

Twitter mahkeme kararını gerekçe göstererek yaklaşık 1 milyon takipçisi olan @fuatavni hesabına Türkiye'den erişimi bu sabah erken saatlerde engellendi.

Hesaba yurtdışından ise erişim hâlâ mümkün.

Mart ayındaki yerel seçimlerin hemen öncesinde de günlerce Twitter'a erişim tamamen engellenmişti. O dönemde, yine kime ait olduğu bilinmeyen hesaplardan hükümete yönelik yolsuzluk iddialarına dair paylaşımlar yapılıyordu.

Ancak bu kez Twitter'daki hesaplara yönelik olarak mahkeme kararları devreye sokulmuş durumda. BBC'ye bilgi veren Twitter yetkilileri, Türkiye'deki mahkeme kararlarını uyguladıklarını söylese de, "İfade özgürlüğüne inanıyoruz ve mahkeme kararının kaldırılması için uğraşacağız" dedi.

@fuatavni hesabının kapatılma gerekçesi ise açıklanmış değil. Ancak hesaptan özellikle emniyete dair bilgilerin sızdırıldığı ifade ediliyor. Emniyet mensuplarına yönelik gerçekleştirilen ilk gözaltı operasyonundan saatler önce hesaptan operasyon yapılacağı duyurulmuştu.

Dün atılan tweetlerde de ikinci dalga operasyonun haberi verilmişti.

Hesabı kimin yönettiği ise bilinmiyor. Fethullah Gülen hareketine yakın isimlerin @fuatavni hesabı üzerinden paylaşımlar yaptığı iddiaları var.

BBC'ye konuşan Zaman gazetesi Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt, hesabı yönetenin ya da yönetenlerin kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Bozkurt, "Sadece çok fazla şey bildiklerini ve içeriden bilgi alabildiklerini biliyoruz. Ancak hükümet içerisindeler mi bu konuda bir şey söyleyemiyoruz" diyor.

@fuatavni hesabını yönetenler hesabın kapatılabileceğini de birkaç hafta önce söylemiş ve böyle bir durunda @fuatavnifuat hesabından paylaşımların süreceğini belirtmişti.

@fuatavnifuat hesabından atılan son tweetlerinden birisinde şöyle demişti: