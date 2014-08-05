İsrail Gazze'den çekildi, ateşkes sürüyor

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İsrail ve Hamas arasında Mısır'ın girişimiyle varılan üç günlük ateşkes bu sabah yürürlüğe girerken, İsrail Gazze'deki tüm birliklerini çektiğini açıkladı.

İsrail Filistinli militanların tünellerini imha görevinin tamamlandığını duyurdu.

İsrail Gazze'deki saldırılarına 8 Temmuz'da başlamış, 17 Temmuz'da da kara harekâtına girişmişti.

Filistinli yetkililer, şimdiye kadar çoğu sivil 1,800 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında ise 67 kişi öldü. Ölenlerin üçü dışında hepsi asker.

İsrai ordu Sözcüsü Yarbay Peter Lerner, "İsrail Savunma Güçleri'nin Gazze Şeridi önündeki mevzilerde konumlanacağını" söyledi.

İsrail güçleri ateşkes yürürlüğe girinceye kadar Gazze'de operasyon yürüttü.

Ateşkese çok az bir süre kala Hamas'ın roket saldırıları nedeniyle Tel Aviv ve Kudüs'te sirenler çaldı.

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Gazze'de daha önce ilan edilen ateşkesler uzun süreli olmamış, İsrail ve Hamas birbirlerini ateşkes ihlal etmekle suçlamıştı.

Ateşkes görüşmeleri

Son ateşkes Mısır'ın girişimiyle sağlandı.

Üç günlük ateşkes için önkoşulu olmadığını belirten İsrail hükümeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet göndereceğini duyurdu.

Filistin Yönetimi'nin temsilcileri de Kahire'deki temaslarını sürdürüyor.

Mısır hükümeti İsrail ve Filistin yetkililerinin daimi ateşkese yönelik görüşmelere başlamalarını umuyor.

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Son gelişmelerden memnun olduklarını belirten Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, taraflara ateşkese uyma çağrısı yaptı.

Kahire'deki BBC muhabiri Mark Lowen ise ateşkes 72 saatliğine yürürlükte olsa da, kalıcı bir ateşkes için iki tarafın da tavizler vermesi gerektiğini vurguluyor.

Filistin tarafı İsrail'deki tutsakların serbest bırakılmalarını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve Gazze sınırındaki kısıtlamaların son bulmasını istiyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada bir kez daha ülkesinin temel hedefinin "vatandaşlarının güvenliğini sağlamak" olduğunu söylemişti.

Netanyahu, "Askeri operasyonumuz, militanların İsrail'e sızmak için kullandıkları tüm tüneller imha edilemeden son bulmayacak" demişti.