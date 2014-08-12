Şengal'de helikopter düştü, Ezidi milletvekili yaralı

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Irak'ın kuzeyinde Şengal bölgesinde IŞİD saldırılarından kaçan Ezidilere yardım harekatına katılan bir Irak helikopteri düştü, pilot ölürken aralarında Ezidi milletvekili Viyan Daxil'in de bulunduğu bazı yolcular yaralandı.

Irak ordusunun sözcüsü General Kasım el Musavi, bir açıklama yaparak Rus yapımı Irak helikopterinin bölgede mahsur kalan Ezidilere yardım götürdüğünü, çok sayıda kişinin binmeye çalışması nedeniyle düştüğünü söyledi.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, General el Musavi Mi-17 tipi helikopterde bulunan Ezidi milletvekili Viyan Daxil'in de yaralılar arasında olduğunu ve diğer yaralılarla birlikte Kürdistan bölgesindeki bir hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

İki gazeteci de vardı

New York Times gazetesi internet sitesi, muhabiri Alissa J. Rubin'in de helikopterde olduğunu ve kaza sırasında bileğinin kırıldığını ve hafif bir beyin sarsıntısı geçirdiğini duyurdu.

Fotoğrafçı Adam Ferguson'un da helikopterde olduğu ancak yaralanmadığı bildiriliyor.

Irak ordu sözcüsünün açıklamasında "Helikopter Sincar'da mahsur kalan insanlara yardım götürmüştü. Çok sayıda insan tırmanmaya çalışınca kalkış sırasında dağa çakıldı" dendi.

IŞİD milisleri Şengal kasabası ve çevresindeki köyleri 4 Ağustos'ta ele geçirmiş, din değiştirme ya da ölüm tercihiyle karşı karşıya bırakılan yüzbinlerce Ezidi evlerini terkederek dağlara kaçmıştı.

'Soykırım tehlikesiyle yüzyüze'

Birleşmiş Milletler bütün tahliye çabalarına rağmen bölgede hala mahsur durumda bulunan 20 ila 30 bin Ezidi sivilin acilen yiyecek, su ve barınak ihtiyacı içinde olduğunu söylüyor.

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BM sözcüsü Adrian Edwards "Şu anda Irak'ın tamamında tahminen 1.2 milyon insan evlerini terketmiş durumda" diyor.

Örgütün azınlıklar uzmanı Rita İzsak ise Ezidilerin bir kaç gün ya da bir kaç saat içinde "büyük vahşet ve potansiyel soykırımla yüzyüze gelebileceği" uyarısında bulundu.

Erbil'deki BM insani yardım bürosunda çalışan Keiran Dwyer BBC'ye bazı Ezidilerin son üç gündür sığındıkları dağın kuzeyinden kaçıp, Dicle nehrini geçerek Suriye'ye geçtiklerini ve orada yardım gördüklerini anlattı.

Yardım harekatı sürüyor

Şu anda ABD, İngiltere ve Fransa Ezidilere insani yardım harekatına katılıyorlar.

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Son beş gecedir ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Şengal'deki sivillere 310 balya yiyecek, su ve ilaç attıkları açıklandı.

ABD'nin ayrıca IŞİD ile savaşan Kürt peşmerge gücüne silah da vermeye başladığı bildiriliyor.

IŞİD milisleri peşmerge ile haftalar süren çatışmalar ardından dün Bağdat'ın kuzey doğusundaki Celawla'yı ele geçirdiler.

Cihatçı milisler Haziran ayında başlattıkları saldırı harekatıyla Irak'ın beş eyaletinde geniş alanları ele geçirip yüz binlerce insanın göç etmesine yol açtılar.