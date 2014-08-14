ABD askerleri Şengal dağına gitti

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ABD'nin Irak'a keşif görevi için gönderdiği askerler binlerce Ezidi'nin mahsur kaldığı Şengal dağına ulaştı. Askerlerin mahsur Ezidilerin nasıl kurtarılabileceği konusunda incelemeler yaptığı belirtildi.

Associated Press haber ajansına konuşan Pentagon'dan bir yetkili, Şengal dağına giden ABD'lilerin özel kuvvetlerden olduğunu söyledi ve sadece 'keşif' görevini yerine getirdiklerini vurguladı.

20'ye yakın ABD'li askerin Şengal dağına çıktığında eski adı IŞİD olan İslam devleti örgütünden militanlarla karşılaşmadığı da belirtildi.

Askerlerin tekrar Erbil'e geri döndüğü ifade ediliyor.

İslam devleti örgütünün Suriye ile Irak sınırında bulunan Şengal'i ele geçirmesinin ardından binlerce Ezidi can güvenliği endişesiyle evlerini terk edip dağlara çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptığı açıklamalarda mahsur Ezidilerin yiyecek ve su dahil en temel insani ihtiyaçlardan dahi mahrum olduğunu belirterek "İnsani bir kriz yaşanıyor" açıklamasını yapmıştı.

ABD dün Erbil'e 130 askeri danışman gönderdiğini açıklamıştı.

İslam devleti örgütüne karşı ABD hava operasyonları da devam ediyor.

ABD'nin insansız hava haraçlarının İslam devleti örgütüne ait mevizleri dün de bombaladığı açıklandı.

ABD özel kuvvetlerinin Şengal'e gitmesiyle birlikte İslam devleti örgütünün Irak'taki varlığını güçlenmesinden bu yana ilk kez ABD tarafından küçük çaplı bir kara operasyonu gerçekleştirilmiş oldu.