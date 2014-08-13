Fotoğraflarla: Ezidilerin kaçışı
Binlerce Ezidi, yaşadıkları yeri ele geçiren IŞİD militanlarının şiddetinden kaçıyor. Ezidilerden bazıları Şengal dağlarına sığınıyor, bir kısmı ise yürüyerek Suriye sınırını geçmeyi ve oradan Kuzey Irak'a ulaşmayı başardı.
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Binlerce Ezidi,Şengal'i ele geçiren IŞİD militanlarının şiddetinden kaçıyor ve Suriye sınırındaki Şengal dağlarına sığınıyor. Bazı yerinden edilen Ezidilerin Suriye sınırından yürüyerek kaçtığı belirtiliyor.
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bu haftasonu 20-30 bin kadar Ezidi'nin Suriye sınırını geçtiğini belirtiyor.
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İngiltere ve ABD, Şengal dağlarına yemek ve su yardımı ulaştırarak, insanlık dramı yaşayan Ezidi göçmenleri hayatta tutmaya çalışıyor.
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Bir anda evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Ezidi, dağlarda günlerce aç ve susuz kaldı. Bölgede sıcaklık zaman zaman 38 dereceye kadar yükseliyor.
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BM, en az 50 Ezidi çocuğun susuzluktan öldüğünü söyledi.
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Şengal dağlarını terk edenler, yürüyerek Suriye üzerinden Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne geçiyorlar.
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Evden telaşla kaçan bazı Ezidiler, ailelerinden ayrı düşmüşler ve geride kalanların kaderini bilmiyorlar.
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Kuzey Irak sınırındaki peşmergeler, susuz kalmış Ezidi göçmenlere su ikram ederken...
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Suriye sınırında görüntülere yansıyan, insanların sıkış tepiş doluştuğu bir kamyonet.
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Sınırı geçmek isteyen bazıları bagaja sıkışmak zorunda kalmış...