Fotoğraflarla: Ezidilerin kaçışı

  • 13 Ağustos 2014

Binlerce Ezidi, yaşadıkları yeri ele geçiren IŞİD militanlarının şiddetinden kaçıyor. Ezidilerden bazıları Şengal dağlarına sığınıyor, bir kısmı ise yürüyerek Suriye sınırını geçmeyi ve oradan Kuzey Irak'a ulaşmayı başardı.

  • Şengal dağlarından Suriye sınırına yürüyen Ezidiler

    Binlerce Ezidi,Şengal'i ele geçiren IŞİD militanlarının şiddetinden kaçıyor ve Suriye sınırındaki Şengal dağlarına sığınıyor. Bazı yerinden edilen Ezidilerin Suriye sınırından yürüyerek kaçtığı belirtiliyor.

  • Kuzey Irak'ta göçmen bir Ezidi çocuk ekmek yiyor.

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bu haftasonu 20-30 bin kadar Ezidi'nin Suriye sınırını geçtiğini belirtiyor.

  • Suriye'de kurulan kampa yerleşen Ezidiler. Kürt yetkililer geçen hafta 450 bin Ezidi'nin sınırı geçtiğini tahmin ediyor. Ancak hala binlerce Ezidi'nin dağda mahsur kaldığı belirtiliyor.

    İngiltere ve ABD, Şengal dağlarına yemek ve su yardımı ulaştırarak, insanlık dramı yaşayan Ezidi göçmenleri hayatta tutmaya çalışıyor.

  • Şengal dağlarında evinden edilmiş bir Ezidi anne ve çocuğu.

    Bir anda evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda Ezidi, dağlarda günlerce aç ve susuz kaldı. Bölgede sıcaklık zaman zaman 38 dereceye kadar yükseliyor.

  • IŞİD şiddetinden Suriye sınırına doğru kaçan Ezidi çocuklar.

    BM, en az 50 Ezidi çocuğun susuzluktan öldüğünü söyledi.

  • Irak-Suriye sınırındaki Ezidiler.

    Şengal dağlarını terk edenler, yürüyerek Suriye üzerinden Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne geçiyorlar.

  • Irak-Suriye sınırında Ezidiler

    Evden telaşla kaçan bazı Ezidiler, ailelerinden ayrı düşmüşler ve geride kalanların kaderini bilmiyorlar.

  • Kuzey Irak sınırında göçmen Ezidiler

    Kuzey Irak sınırındaki peşmergeler, susuz kalmış Ezidi göçmenlere su ikram ederken...

  • Şengal dağlarında Suriye sınırı yakınlarında Ezidiler.

    Suriye sınırında görüntülere yansıyan, insanların sıkış tepiş doluştuğu bir kamyonet.

  • Suriye sınırına giden Ezidiler.

    Sınırı geçmek isteyen bazıları bagaja sıkışmak zorunda kalmış...