IŞİD'e karşı mücadelede Kürtlere destek

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Batılı ülkeler Irak'ta IŞİD'e karşı mücadele eden Kürtlere destek vereceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın makamından yapılan açıklamada "Irak'taki Kürtler'e 'önümüzdeki saatlerde' silah gönderileceği" belirtildi.

Fransız medyası, Fransa'nın bu kararının Bağdat'taki yetkililerden onay aldığını yazıyor.

Irak'ta "peşmerge" olarak anılan Kürt güçleri, adını İslam Devleti olarak değiştiren ve eski adıyla Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) olarak bilinen örgütün militanlarıyla çatışıyor.

Hollande'ın ofisinden yapılan açıklamada, silah yardımının "Kürdistan bölgesindeki yetkililerin acil ihtiyaç talebine yanıt olarak" yapıldığı belirtildi.

Daha önce ABD de peşmergelere silah gönderdiğini açıklamıştı. ABD bugün erken saatlerde de Irak'a 130 askeri danışman göndermişti.

ABD'li bir yetkili, askeri danışmanların bölgedeki insani durumu değerlendireceğini fakat çatışmalara girmeyeceğini ifade etti.

ABD daha önce de Irak'ın kuzeyinde İslamcı militanlara karşı hava operasyonu yürütmüştü.

İngiltere de IŞİD'den kaçan sivillere kurtarma operasyonlarına katılacağını açıkladı.

Irak'ta IŞİD güçlerinin kuzeye doğru ilerlemesi sonrasında yüzlerce insan yerinden edildi ve öldürüldü.

Mağdur olanların büyük kısmının Ezidiler olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler’e göre Şengal (Sincar) Dağları'nda yardım bekleyen binlerce Ezidi var.