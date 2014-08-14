Hollanda: IŞİD'e karşı savaşacak Kürtlere yeşil ışık

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Vatandaşlarının yabancı bir askeri birliğe katılmasını suç sayan ve cezai yaptırım uygulayan Hollanda, IŞİD'e karşı savaşmak için Kuzey Irak'a giden Kürt kökenli Hollandalılar'a yeşil ışık yaktı.

Hollanda'da yayımlanan Trouw gazetesinin haberine göre, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Kürt kökenli Hollanda vatandaşlarının savaşmak için Kuzey Irak'a gitmelerine izin veriyor.

Hollanda yasalarına göre yabancı bir askeri birliğe katılmak suç sayılıyor ve cezai yaptırımı var. Ancak Adalet Bakanlığı ve savcılık, Kürt gençlerin durumunun IŞİD saflarına katılmak isteyen cihatçılarla karşılaştırılamayacağını savunuyor.

Gazeteye açıklama yapan Güvenlik ve Adalet Bakanlığı sözcüsü, "Suriye ve Irak'a gidip IŞİD'e katılmak isteyen cihat yolcularını elbette yakalamak, engel olmak istiyoruz. Eğer mümkünse onları durduruyoruz. Çünkü terörist bir organizasyona katılıyorlar ve çok ciddi suçlar işeyebiliyorlar" dedi.

Bakanlık sözcüsüne göre, bu kurallar Adalet Bakanlığı ve savcılık açısından Hollandalı Kürtler için geçerli değil. Sözcü. "Her halukârda Kürt ordusu terörist bir organizasyon değil" diye konuşuyor.

Savcılık, peşmergelerin de 'terör örgütü' olarak tanımlanmadığını kaydederken, PKK için ise durumun farklı olduğun; AB ve ABD'nin 'terör listesi'nde yer alan PKK saflarında mücadele edecekler için durumun farklı olacağını söylüyor.

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili de, IŞİD'e katılan cihatçıların aksine İsrail ordusuna katılan Hollandalılara da göz yumduklarını belirtiyor. Bakanlık yetkilisi, "Genç Kürtleri, İsrail ordusuna katılan genç Hollandalılarla kıyaslayın. Biz onları da takip etmiyoruz, durdurmuyoruz, yakalamıyoruz" diyor.

Kürt kökenli kaç Hollandalının savaşmak için Kuzey Irak'a gittiği konusunda kesin bir rakam yok. Hollandalı Kürtler, onlarca Kürt gencinin peşmerge birliklerine katılmak için Kuzey Irak'a gittiğini söylüyor.

Hollanda Kürt Öğrenci Derneği Başkanı Soran Çavuş, "Onlar vatanlarını acımasız, tecavüzcü IŞİD şiddetine karşı korumak için gidiyor" diyor.

Kuzey Irak'a giden genç anlatıyor

Hollanda Televizyonu NOS, IŞİD'e karşı savaşmak için Kuzey Irak'taki Kürt birliklerine katılan Aza adlı Hollanda vatandaşıyla yapılan bir röportajı yayınladı.

24 yaşındaki Aza, kendisi gibi Hollanda'da yaşayan amcası, küçük kardeşi ve kuzeninin de IŞİD'le savaşmak için peşmerge saflarına katıldığını anlatıyor.

Aza, babasının, "Bu sünnilerle şiilerin savaşı. Biz Kürtler ancak kendimizi savunuruz, savaşa gitmenize gerek yok" dediğini aktarırken, "IŞİD, Kürt köylerine de saldırıyor. Hiçbirşey yapmadan daha fazla evde oturamazdım" diyor.

En büyük hayalinin, "Kürdistan'ın bir ülke olarak tanınması" olduğunu söyleyen Aza, IŞİD'in katliam görüntülerinin kendisini korkutmadığını anlatırken, "Kafa kesme görüntüleri sadece propaganda. O kadar güçleri yok" diye konuşuyor.

Aza, IŞİD'in Avrupa'daki camilerde "sahte vaazlarla" toplayıp uyuşturduğu gençleri Irak'ta "ölümün beklediğini" belirtiyor ve "ülkemin bana ihtiyacı oduğu sürece burada kalacağım" diyor.