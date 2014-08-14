Obama: Şengal Dağı'ndaki Ezidileri kurtardık

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'ın kuzeyine operasyon düzenleyen ABD birliklerinin Şengal (Sincan) Dağı'ndaki kuşatmayı kırdığını ve evlerini terk etmek zorunda kalan on binlerce kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Şengal Dağı'ndaki durumun büyük ölçüde iyiye gittiğini belirten Obama, mahsur kalan Ezidilerin kurtarıldığını ve başka bir kurtarma operasyonunun öngörülmediğini, fakat 'ABD'nin İslam Devleti militanlarına karşı hava saldırılarına devam edebileceğini' kaydetti.

"IŞİD'in Şengal Dağı'ndaki kuşatmasını kırdık. Masum insanların güvenliğe erişimine yardım ettik ve çok sayıda masum hayatın kurtarılmasına yardımcı olduk" diye konuşan Obama, askerlerin çoğunun da gelecek günlerde bölgeyi terk edeceğini ifade etti.

Eski adı Irak Şam İslam Devleti IŞİD, yeni adı da İslam Devleti olan örgütün Suriye ve Irak sınırında bulunan Şengal'i ele geçirmesinin ardından binlerce Ezidi can güvenliği endişesiyle evlerini terk edip dağlara çıkmıştı.

ABD, Ezidilerin kurtarılması için güvenli bir koridor oluşturulması amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında Erbil'e yaklaşık 130 askeri personel göndermiş, yaklaşık 20 asker de incelemelerde bulunmak üzere Şengal Dağı'na gönderilmişti.

Türkiye'den ABD'ye 'Kürt petrolü' çağrısı

Diğer yandan, İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre 'Türkiye ABD'ye, IŞİD'e karşı mücadele için Irak'ın kuzeyindeki Kürt petrolünün satışına yönelik engellerin kaldırması' çağrısında bulundu.

Financial Times'ın haberine göre gazeteye konuşan üst düzey Türk yetkili, "Bu çok acil: IŞİD kendi petrolünü satıyor, fakat Kürtler'in kendi petrolleri satmalarına izin verilmiyor" dedi.

Yetkili, IŞİD'in Suriye hükümetine ucuz petrol sattığını ve IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden Türkiye'ye petrol kaçakçılığı yapıldığını iddia etti.