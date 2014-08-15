HIV pozitif iki yolcudan Çin'deki havayoluna dava

Çin'de HIV pozitif iki yolcu, bir arkadaşları ile beraber ülkenin ucuz bilet satan havayolu şirketi Spring Airlines'a kendilerini uçağa almadığı gerekçesi ile dava açıyor.

Yerel basında yer alan habere göre Şinyang'daki havalimanında HIV pozitif olan iki erkek yolcu ve virüsle enfekte olmamış bir arkadaşlarının uçağa binmesine izin verilmedi.

Üç yolcu havayolu şirketini ayrımcılık yapmakla suçluyor. Şinyang'da bir mahkeme açtıkları davayı Cuma günü kabul etti.

Fazhi Evening gazetesinde yer alan haberde yolculardan biri olayı şöyle anlatıyor: "Biniş kartlarımızı aldıktan sonra Spring Airlines'tan bir yetkiliyi bazılarımızın HIV pozitif olduğu konusunda bilgilendirdik. Görevli hemen Şangay'daki merkez ofisi aradı ve bize şirketin HIV pozitif yolcuların taşınmasını yasakladığını söyledi."

28 Temmuz'da Pekin'in güneyindeki Şijazhan'a uçmak isteyen yolcular, biletlerini iptal eden görevlilerle konuşmalarının mümkün olmadığını ve sonunda gidecekleri yere trenle ulaştıklarını söylüyorlar.

Havayolu şirketinin başkanı Vang Zengua ise AFP haber ajansına şirketin HIV pozitifler aleyhinde ayrımcılık yapmadığını, olayın görevlilerin endişesinden kaynaklandığını söyledi. Yolcuları da suçlayan Zengua, şirketin HIV pozitif kişileri, diğer yolcuları endişelendirmemek için kendilerini "aşırı derece belli etmedikleri" sürece uçağa aldıklarını söyledi.

Üç davacı şirketten yaklaşık 8 bin dolar tazminat ve özür istiyor.

Çin ülkede uzun süredir uygulanan HIV pozitif yabancıların ülkeye girişini yasaklayan kuralı 2010 yılında kaldırdı.