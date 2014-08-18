Liberya: 17 Ebola hastasının akıbeti bilinmiyor

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Liberya'nın başkenti Monrovia'daki bir Ebola karantina merkezinin yağmalanmasından sonra kaybolan 17 hastanın akıbetiyle ilgili çelişkili haberler geliyor.

Monrovia'nın yoksul gecekondu semtlerinden West Point'te bulunan merkeze önceki gece kızgın bir kalabalık saldırdı.

Üst düzey bir sağlık yetkilisi tüm hastaların başka bir kliniğe taşındığını söyledi.

Ancak BBC'ye bilgi veren bir gazeteci 17 hastanın kaçtığını, 10 hastanın da aileleri tarafından alındığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarına göre Ebola kaynaklı toplam 1,145 ölümün 400'ü Liberya'da oldu.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolbert Nyenswah protestocuların kentin başka kesimlerinden hasta getirilmesine kızgın olduğunu söyledi.

Başka haberlere göreyse Ebola salgınının aldatmaca olduğunu düşünen kalabalık karantina merkezinin kapatılmasını talep etti.

Nyenswah merkezdeki 29 hastanın başka yerlere taşındığını söyledi.

BBC'ye bilgi veren Monrovia'daki gazeteci Jina Moore ise 10 hastanın akrabaları tarafından alındığını, 17 hastanın da yağmalama olayları sırasında kaçtığını belirtti.

Ebola hastalıklı kişinin kan ve teri gibi vücut sıvılarıyla temasla bulaşıyor ve bilinen bir aşısı ya da tedavisi yok.

'Kanlı yataklar yağmalandı'

Üst düzey bir polis yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada kanlı yatakların ve tıbbi malzemenin merkezden yağmalandığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu dünyada gördüğün en aptalca şeydi. İnsanlar evlerin arasında hastalardan yağmaladıkları şeylerle koşuyordu" dedi.

Yetkili yağmalama nedeniyle virüsü 50 bin kişinin yaşadığı West Point semtinin tümüne yayılabileceğini belirtti.