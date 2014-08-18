İnce, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini ve genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından CHP’de bir grup milletvekili Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na istifa ederek kurultaya gitme çağrısında bulunmuştu.
Bu çağrı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararı aldı.
Kurultay’da genel başkanlığa aday olacağını ilk açıklayan Muharrem İnce oldu. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İnce Türkiye’nin yeniden yapılanmasına ihtiyaç olduğunu belirterek acil politikalarını şöyle sıraladı:
- Özgürlükçü demokrasiye ulaşmak ve yeni anayasa yapmak
- AB ve 2023’de tam üyelik hedef olmalı
- Dış politikanın saptırılan ekseni barış odaklı eksenine çevrilmeli
- Kürt sorunun çözümünde TBMM etkin olmalı siyasi sorumluluğu olmayanlar etkin olmamalıdır
- Bağımsız yargıya olan güven yeniden kurulması
- Kişiselin özel hayatına müdahale kaldırılmalı
- Eğitim sistemindeki yozlaşma engellenmeli
- Gezi ruhu ve gezi gençliğin dinamizmini partiye ve ülkeye yansıtmak zorundayız, çevre yağmasına son vermek zorundayız.
İnce genel başkan seçilmesi durumunda CHP’yi yeniden yapılandıracağını söyledi.