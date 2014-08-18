Çıplak selfie çeken politikacının koltuğu sallantıda

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İsviçre Çıplak Selfie skandalı ile çalkalanıyor.

Sonntags Zeitung’un ortaya çıkarttığı skandalın baş aktörü İsviçreli ünlü politikacı Geri Müller.

Yeşiller Partisi üyesi olan 53 yaşındaki Müller ‘in başı 21 yaşındaki eski sevgilisine gönderdiği çıplak selfie’ler yüzünden dertte.

Müller çalışma saatlerinde Baden’deki resmi belediye başkanlığı ofisinden yaptığı belirlenen onlarca çıplak selfie’yi eski kadın arkadaşına iş saatlerinde göndermekle suçlanıyor.

Basında yer alan haberlere göre Geri Müller, genç kadınla internet üzerinden tanışarak, aşk yaşadı ve iddialara göre bu dönemde belediyedeki işyerinde çektiği ‘çıplak selfie’leri Whatsapp sistemi yoluyla mesai saatleri içinde kadına gönderdi.

İlişkiye devam etmek istemeyen Müllere kadın şantaj yapmaya başladı. Bu şantajı polise haber veren Müller, kendi şikayetinin kurbanı oldu.

Kadın intihar da dahil, çıplak resimleri basına vermek gibi tehditlerle kendisine şantaj yaptığını iddia eden Müller’in karşına kadın, Müller’in mesai saatlerinde çekip yolladığı çıplak selfie’ler le çıktı.

Sonntags Zeitung’un haberine göre, Müller, resimleri silmesi için kadın ayrıca baskı yaptı. Genç kadın, Müller hakkında çıplak selfie yoluyla cinsel tacizden şikayetçi oldu.

Olayın basına yer almasının ardından sabah saatlerinde toplanan, Baden şehir meclisi, kısa bir açıklama yaparak Belediye başkanı Geri Müller’in görevinin askıya alındığını açıkladı.

Açıklamada suçsuzluk karinesine vurgu yapıldı. Aksi ispatlanana kadar, suçsuzluğun esas olduğu hatırlatıldı.

“ Belediye Başkanın konu ile ilgilenmesi için daha fazla zaman tanımak amacıyla, görevini askıya almaya karar verdik” denildi.

Geri Müller’in yerine Markus Schneider’ın vekalet etmesi de kararlaştırıldı.

Karısından ayrı yaşayan üç çocuk babası politikacı, suçlamalar karşısında sessiz kalırken avukatı, basında verdiği demeçte “Müller maalesef şantajdan kurtulmak isterken bu üzücü durum başına geldi” dedi.

Kadınla Müller’in internet üzerinden tanışarak, daha önce aşk yaşadıklarına dikkat çeken İsviçre basını olayın bir aşk intikamı olduğunu da yazıyor .

Politik çevreler ise, çıplak selfi’nin tamamen özel hayat olduğunu vurgularken, suç ve etik olmayan şeyin, çıplak fotoğrafların mesai saatlerinde ve iş yerinde çekilmiş olmasının olduğunu söylüyorlar.

Bu arada hukuk çevreleri bu durumun görevi kötüye kullanmak çerçevesinde alınıp yargılanabileceğini de iddia ediyorlar.