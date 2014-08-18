Yavrularıyla konuşan kaplumbağa

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Ses kayıtları, yetişkin nehir kaplumbağalarının yavrulama döneminde birbirleriyle ve yavrularıyla en az altı farklı ses kullanarak iletişim kurduklarını ortaya çıkardı.

Kaplumbağaların yavrulama döneminde çıkardığı seslerin ilk kez kaydedildiği bu çalışma, hayvanların ses kirlenmesine karşı da ne kadar hassas olduklarını da belirledi.

Herpetologica adlı bilim dergisinde yayımlanan sonuçlar kaplumbağa konuşmalarının kayıtlarını da içeriyor ve bu hayvanların şimdiye kadar düşünüldüğünden çok daha karmaşık bir sosyal hayatları olduğunu ortaya koyuyor.

Brezilya'daki Wildlife Conservation Society WCS (Doğal Yaşamı Koruma Derneği) ve National Institute of Amazonian Research'den (Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü) uzmanları biraraya getiren ekip çalışmalarını, Amazonlardaki Trombetas nehrinde, 2009 ile 2011 yılları arasında yürüttü.

Uzmanlar, kaplumbağaların çıkardığı 250'yi aşkın farklı sesi kaydedebilmek için mikrofonlar ve su altı kayıt cihazları kullandılar.

Bilgi alışverişi

Daha sonra bu kayıtları tahlil eden araştırmacılar, seslerin altı kategoriye ayrıldığını ve her bir kategorinin belli bir davranışa denk düştüğünü belirlediler.

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Araştırma ekibinden Dr. Camila Ferrera BBC'ye "Seslerin tam anlamı net değil ama bilgi alışverişinde bulunduklarını düşünüyoruz" dedi.

Sesler, hayvanların davranışlarına bağlı olarak küçük değişiklikler gösteriyordu.

Örneğin yetişkin kaplumbağaların nehre doğru koşarken çıkardıkları ses başka, yumurtalarını bıraktıkları kumsala geldiklerinde ayrı, yavrularının yumurtadan çıkışını bekledikleri sırada çıkardıkları sesler ayrıydı.

Dr. Ferrera yetişkin dişilerin, çıkardıkları seslerle, yavruları suya doğru çağırdıklarını ve suda onları yönlendirdiklerini düşünüyor.

"Bu sesler olmadan yavrular nereye gideceklerini bilemeyebilir" diyor.

Kaplumbağaların bir çok türü onlarca yıl yaşıyor ve araştırmacılar, genç kaplumbağaların iletişim kurma yollarını, zamanla daha yaşlı kaplumbağalardan öğreniyor olabileceğini düşünüyorlar.