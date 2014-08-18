Pinochet'nin halefi Izurieta öldü

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Eski Şili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ricardo Izurieta 71 yaşında öldü.

Şili ordusundan yapılan açıklamada Izurieta'nın Şili toplumunun birleşmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.

Izurieta'nın ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Geçiç dönemi

Şili'yi dikta rejimi ile yöneten Orgeneral Augusto Pinochet’den sonra Izurieta, 1998 yılında genelkurmay başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Izurieta Şili'nin demokrasiye geçiş sürecinde görev yaptı.

Ricardo Izurieta askeri dikta yönetimi zamanında gerçekleşen insan hakları ihlallerini araştırması için bir komisyonun kurulmasına yardımcı olmuştu.

Komisyonun çalışmaları sırasında Şili ordusu siyasi suçluların cesetlerini denize attıklarını açıklamıştı.

Pinochet darbesi

Şili'de Orgeneral Pinochet 1973 yılında gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası iktidara geldi.

1990 yılında devlet başkanlığı görevini bırakın Pinochet, 1998 yılına kadar genelkurmay başkanlığı görevini sürdürmüştü.

Izurieta ise 1998 yılında üstlendiği genelkurmay başkanlığı görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

Darbenin kanlı bilançosu

Pinochet iktidarı sırasında görevden uzaklaştırılan sosyalist devlet başkanı Salvador Allende'ın destekçilerine karşı vahşi bir zulüm politikası hüküm sürmüştü.

Resmi rakamlara göre Şili'de 40 binden fazla kişi insan hakları ihlallerine uğrarken 3 binden fazla kişi kayboldu ya da hayatını yitirdi.

Pinochet 1998 yılında tatil için geldiği Londra'da gözaltına alınmıştı.

İspanya hükümeti Şili'de ölen vatandaşları nedeniyle Pinochet'yi yargılamak istiyordu.

Fakat Pinochet daha sonra serbest bırakılmış ve ülkesine dönmesine izin verilmişti.

Pinochet'nin Şili dönüşünde onu havaalanında karşılayanlar arasında Izurieta da vardı. Pinochet 91 yaşında, 2006 yılında ölmüştü.