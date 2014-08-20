AB'den Rusya yaptırımlarına karşı maddi destek

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Rusya'nın Avrupa'dan tarım ürünü ithalatını yasaklamasının ardından Avrupa Komisyonu zarar görecek olan üreticileri maddi destek verileceğini açıkladı.

Komisyonmun yardımlar için 125 milyon euroluk bir fon oluşturduğu ifade edildi.

Oluşturulan fon sadece hasadı yapılmış olan ancak Rusya pazarının kapanması nedeniyle üreticinin elinde kalan ürünler için geçerli olacak.

Çiftçileri sübvanse edecek olan Avrupa Birliği (AB) satılamayan tarımsal ürünleri alıp okul ve hastanelerde dağıtacak.

Domates, taze biber, salatalık, üzüm ve armut sübvansyon paketine dahil edilen tarımsal ürünler arasında.

Rusya'nın Ukrayna'daki krize müdahil olduğunu iddia eden AB ve ABD Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım açıklamış, Rusya'da bu yaptırımlara karşılık olarak AB'den taze sebze-meyve ithalatını durdurduğunu açıklamıştı.

'Kararlılığımızı göstermeliyiz'

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün yaptığı açıklamalarda "Rusya'ya bu konuda ciddi olduğumuzu göstermemiz için yaptırımları uygulamaya devam etmeliyiz" dedi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları enerji ve finans gibi kilit sektörlerin yanı sıra Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinan işadamlarını da hedefliyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ilk dalgası Mart ayında Rusya Kırım'ı ilhak edince gelmişti.

Hollanda'dan Malezya'ya uçan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının Ukrayna hava sahasındayken vurularak düşürülmesinin ardındansa son yaptırım dalgası gelmişti.

'Umarım uzun sürmez'

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, uygulanacak olan taze sebze - meyve ithalat yasağının gıda fiyatlarını yükseltmeyeceğini söylese de, "Umarım bu yasağı çok uzun süre uygulamak zorunda kalmayız" diye konuştu.

Medvedev, AB'ye uygulanacak olan ambargonun Rus üreticileri teşvik edeceğini ve rekabet gücünü destekleyeceğini de ifade etti.

Rusya ithalat yasaığın Kasım sonuna kadar uygulamayı öngörüyor.

Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya'ya en çok taze meyve - sebze ihracatı yapan ülke Litvanya. Litvanya'yı Polonya ve Almanya takip ediyor.