IŞİD ABD'li gazetecinin 'başını kesti'

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IŞİD militanları iki yıl önce Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci James Foley'nin başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir video yayımladı.

"Amerika'ya mesaj" başlıklı video sosyal medyada yayımlandı. Videonun gerçek olup olmadığı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Videoda James Foley olduğu söylenen bir kişi maskeli bir militan tarafından tutulurken görülüyor.

İngiliz aksanıyla İngilizce konuşan militan Foley'nin ölümünün ABD'nin Irak'taki IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu söylüyor.

Beş yıldır Ortadoğu'da çalışan James Foley 22 Kasım 2012'de kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Foley'nin bulunması için aliesi tarafından açılan Twitter hesabında, "Hepinizin doğrulama ve yanıtlar aradığınızı biliyoruz. Lütfen biz de tüm bilgileri alana kadar sabırlı olun ve Foley için dua edin" denildi.