IŞİD, ABD'li gazeteci James Foley'nin 'başını kesti'

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Adını İslam Devleti olarak değiştiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları iki yıl önce Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci James Foley'nin başının kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir video yayımladı.

"Amerika'ya mesaj" başlıklı video sosyal medyada yayımlandı. Videonun gerçek olup olmadığı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Videoda James Foley olduğu söylenen bir kişi maskeli bir militan tarafından tutulurken görülüyor.

Bu kişi öldürülmeden önce ailesiyle arkadaşlarına mesaj gönderiyor ve öldürülmesinin ABD'nin Irak'taki IŞİD mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı ile ilgili olduğunu belirtiyor.

İngilizce konuşan militan da Foley'nin ölümünün ABD'nin Irak'taki IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırılarının doğrudan sonucu olduğunu söylüyor.

Konuşma sonrasında militan Foley'nin boynunu kesiyor ve bu görüntü sonrasında video bir süre kararıyor.

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Görüntünün sonunda Amerikalı gazeteci Steven Sotloff olduğu sanılan başka bir rehine beliriyor. Onun kaderinin de "ABD Başkanı Obama'nın adımına bağlı olduğu" belirtiliyor.

Sotloff, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı yakınlarında bir yıl önce kaçırılmıştı.

Beş yıldır Ortadoğu'da çalışan James Foley ise 22 Kasım 2012'de kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Gazeteci daha önce de Libya'da 2011 yılında kaçırılıp serbest bırakılmıştı.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüntülerin gerçek olması durumunda, bunun ABD'yi sarsacağı belirtildi.

İngiliz aksanı

Foley'i öldüren militanın İngiliz aksanı ile konuşması İngiltere'de yankı buldu.

Görüntü sonrasında Başbakan David Cameron, tatilini yarıda keserek Irak ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili özel güvenlik toplantısına başkanlık etmek için Londra'ya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, IŞİD militanının İngiliz olması ihtimaline atıf yaparak, birçok İngiltere vatandaşının Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında savaşması nedeniyle örgütün İngiltere ulusal güvenliğine doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.

King's College London'dan radikal gruplar konusunda uzman Prof. Peter Neumann, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada Foley'in öldürülme görüntülerinde İngiliz aksanlı bir cihatçının seçilmesiyle ilgili "Batı'da maksimum etki yaratma amacı taşıyor" dedi.

İngiliz polisinin ise militanın kimliğini tespit etmeye çalıştığı belirtildi.

Londra Emniyeti'nden de IŞİD tarafından yayımlanan videoya dair bir açıklama geldi. Emniyet videonun içeriği hakkında soruşturmanın sürdüğünü söylerken, İngiltere'de aşırılık yanlısı içeriklerin izlenmesinin, indirilmesinin ya da paylaşılmasının ve dağıtılmasının "terör" yasası uyarınca suç olduğu hatırlatıldı.

Twitter da Foley'in öldürülmesi ile ilgili videonun paylaşımına engelleme getirdi. Video aracılığıyla IŞİD'in propaganda yaptığını savunanlar videonun paylaşılmasının engellenmesi için bir kampanya başlatmıştı.

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Foley'in annesinden çağrı

Foley, 2012 yılında BBC’ye verdiği bir mülakatta, "Ben çatışma bölgelerinin dramına kapılmış, anlatılmamış hikayeleri ortaya dökmeye çalışan biriyim" diyordu.

Foley’in annesi Diane, Facebook’ta yayımladığı mesajında oğluyla gurur duyduğunu belirterek, oğlunun Suriyelilerin acılarını duyurmak için hayatını kaybettiğini söyledi.

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Diane Foley, IŞİD’i diğer tutsakları serbest bırakmaya çağırarak, “Onlar da Jim gibi masum. Amerikan hükümetinin Irak, Suriye ya da dünyanın herhangi bir yerindeki politikalarında onların hiçbir etkisi yok” dedi.

IŞİD, Irak ve Suriye'de yüzlerce masum kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde kontrolü ele geçirmesi 1,2 milyon kişinin yerlerinden edilmesine neden olmuştu.

Sünni İslam'ın radikal bir yorumunu savunan IŞİD, bölgedeki Ezidi, Hristiyan ve Şii Müslümanları kafir olarak nitelendiriyor.