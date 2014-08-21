IŞİD, Foley için 132 milyon dolar fidye istemiş

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IŞİD militanlarının Amerikalı gazeteci James Foley için daha önce 132 milyon dolar fidye istedikleri bildirildi.

Hafta başında başı kesilerek öldürülüş görüntüleri yayımlanan 40 yaşındaki Foley'nin çalıştığı GlobalPost adlı haber sitesinin İcra Kurulu Başkanı Philip Balboni, militanların bu parayı geçen yıl istediklerini söyledi.

Foley Kasım 2012'de Suriye'de kaçırılmıştı.

Militanların video mesajında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Irak'taki hava saldırılarını durdurmaması halinde başka bir Amerikalı gazetecinin daha öldürüleceği tehdidi yer aldı.

ABD uçakları bu tehdide rağmen Musul'da bombardımana devam etti.

Amerikan Adalet Bakanlığı Foley'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Eric Holder, "Amerika'nın güçlü bir hafızası vardır ve çok geniş bir alana uzanabilir" dedi.

İngiltere'de ise Foley'nin başını kesen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

Henüz doğrulanmayan haberlerde, İngiliz aksanıyla konuşan bu kişinin Londralı olduğu belirtiliyor.

Beş yıldır Orta Doğu'da çalışan James Foley 22 Kasım 2012'de kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Gazeteci daha önce de Libya'da 2011 yılında kaçırılıp serbest bırakılmıştı.

Foley, 2012 yılında BBC'ye verdiği bir mülakatta, "Ben çatışma bölgelerinin trajik öykülerine kapılmış, anlatılmamış hikâyeleri gün yüzüne çıkarmaya çalışan biriyim" diyordu.

Foley'in annesi Diane, Facebook'ta yayımladığı mesajında oğluyla gurur duyduğunu belirterek, oğlunun Suriyelilerin acılarını duyurmak için hayatını kaybettiğini söyledi.