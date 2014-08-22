Zamanda sanal yolculukla travma terapisi

Yeni bir çalışma, yaşadığı travmatik bir olayı sanal bir "zaman yolculuğu" ile yeniden yaşayan ve geçmişi değiştiren insanların travmayı daha kolay atlattığı sonucuna vardı.

Geçmişi sanal da olsa değiştirebilmek, suçluluk duygusunu azaltıyor.

Frontiers of Psychology isimli psikoloji dergisinde yayınlanan araştırmayı gerçekleştiren ekip, bir sanat galerisinde gerçekleşen saldırıda beş kişinin öldürülmesine tanıklık eden 32 kişi ile çalışmış.

Bu kişilerden yarısı aynı olayı tekrar yaşamak için sanal bir zaman yolculuğuna çıkarılmış ve kendilerine müdahale ederek saldırının beş kişinin değil bir kişinin ölümü ile sonuçlanmasını sağlama seçeneği sunulmuş.

Araştırmacılar bu şekilde travma sonrası stres bozukluğunun aşılabileceğini, ya da insanların eskiden vermiş oldukları kötü kararları yeniden gözden geçirebileceklerini söylüyor.

Michigan Teknoloji Üniversitesi'nden fizik bilimci Robert Nemiroff çalışmanın ilginç olduğunu söylüyor ancak garip olduğunu da ekliyor: "geçmişi değiştirmek olsaı değil."

Nemiroff "Eğer bir çeşit sanal zaman yolculuğu terapisi insanların gelecekte daha iyi kararlar almasını sağlayacaksa ve geçmişte aldıkları kötü kararları daha iyi anlamalarını sağlayacaksa o zaman tamam" diyor. Ancak fizik bilimci geçmişi gerçekten değiştirebileceklerine inanan insanların ortaya çıkmasının kötü sonuçlar doğurabileceğini de söylüyor.