Michael Brown'un cenazesine binlerce kişi katıldı

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ABD'nin Missouri eyaletinin Ferguson kentinde polis tarafından öldürülen silahsız siyah genç Michael Brown'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

BBC'ye konuşan bir katılımcı, "Brown'un ailesini tanımıyoruz. Ancak yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. Yaşadıkları anlamsız şiddeti kınıyoruz" dedi.

Tören öncesinde Michael Brown'un ailesinden dün protestoculara itidâl çağrısı gelmişti.

Dün St Louis'te toplanan yüzlerce protestocuya seslenen baba Michael Brown "Yarın tek istediğim huzur" dedi.

"Oğlumuzu ebediyete uğurlarken sizden tek isteğim acılı günümüzde huzurumuzu bozmamanız" diye konuşan Brown, protestoculardan bir günlüğüne de olsa gösterilere ara vermelerini istedi.

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Michael Brown'un 9 Ağustos'ta polis tarafından vurularak öldürülmesi, nüfusun büyük çoğunluğunun siyah olduğu Ferguson kentinde polis şiddetine karşı protestoları başlatmıştı.

Ferguson ve St Louis polis güçlerinin göstericilere sert müdahalesi büyük tepki çekmiş ve özellikle gece şiddetlenen polis - gösterici karşılaşmalarında birçok kişi gözaltına alınmıştı.

9 Ağustos'tan bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınanlar için de aralarında Anadolu Ajansı muhabiri Bilgin Şaşmaz'ın da olduğu bir dizi gazeteci de vardı.

Gösterilerin büyümesi üzerine Ferguson kentine sevk edilen ABD Ulusal Muhafızları ise göstericileri dağıtmak için kullanılan yöntemlerin giderek daha fazla tepki çekmesi üzerine geri çekilme kararı almıştı.

'Saygı istiyoruz'

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Ferguson kentindeki protestolar 9 Ağustos'ta 18 yaşlındaki Michael Brown isimli silahsız siyah genç polis tarafından vurularak öldürüldü.

Ertesi gün Ferguson kasabasının sakinleri olayla ilgili açıklama yapılmasını isteyerek emniyet müdürlüğü binasına yürüdü.

O günden bu yana neredeyse her gece yaşanan sokak protestolarında polisin 'orantısız güç' kullandığı eleştirileri yapıldı.

Yetkililer önce devreye eyalet polisini sokarak tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Protestolar sürünce Ferguson'a Ulusal Muhafızlar da geldi.

Göstrericilerin 'kentimizi savaş alanına çevirdiniz' tepkileri üzerine Ulusal Muhafızlar geri çekilme kararı aldı.

Michael Brown'un babasıyla birlikte St Louis'teki kalabalığa seslenen rahip Al Sharpton ölen gencin cenaze töreninin bir 'öfke gösterisi'ne dönüşmemesi gerektiğini belirterek, "Sadece hatırasına saygı duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Rahip Sharpton sözlerini "Yarın Michael Brown'ın isminin lekelenmesine yol açabilecek hiçbir şeyin yaşanmasını istemiyoruz" diyerek sonlandırdı.

Bugünkü cenaze törenine üç beyaz saray yetkilisi ile Missouri valisi Jay Nixon'un da katılması bekleniyor.

Reuters haber ajansı Fereguson'un Pazar gecesini görece daha sakin geçirdiğini belirtti ve sokaklarda daha az sayıda polisin bulunduğu bilgisini geçti.

Michael Brown'u öldürdüğü belirtilen polis memuru Darren Wilson maaşlı olarak açığa alınmış durumda. Ölen genç Brown'un ailesi ise polis memurunun bir an önce yargılanmasını istiyor.

Cenaze törenine katılanlardan bazıları polis memuru Wilson'un suçlu bulunmaması durumunda Ferguson'da gerçek bir ayaklanma başlayabileceğini söylüyor.