Suriye: IŞİD, Tabka hava üssünü ele geçirdi

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Suriye'nin Rakka vilayetinde, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları günlerdir devam eden çatışmaların ardından Tabka hava üssünü ele geçirdi.

Üs, vilayette ordunun elindeki son yerdi.

Birleşmiş Milletler'e göre, Suriye'de Nisan ayına kadar 191 binden fazla kişi öldü.

Yeni adıyla İslam Devleti olan IŞİD, son aylarda Suriye'nin doğusunda ve Irak'ın kuzeyinde çok büyük bir alanı ele geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Irak'ta Peşmerge güçlerine yardım için IŞİD'e hava saldırısı düzenledi.

ABD, Suriye'de örgüte karşı Suriye'de böyle bir operasyona girişmedi.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı muhalif grup, hava üssünün çevresinde çatışmaların devam ettiğini ancak denetimin IŞİD'de olduğunu bildirdi.

'Yüzlerce ölü var'

Örgüt, "Son birkaç gün içinde üs civarındaki çatışmalarda yüzlerce asker ve IŞİD savaşçısı öldü" dedi.

Suriye devlet televizyonunun haberinde de ordunun üssün denetimini kaybettiği doğrulandı ve "Tabka'yı savunan güçler, şiddetli çarpışmalardan sonra üssü boşaltarak yeniden toparlanma operasyonu gerçekleştirdi" denildi.

Haberde, üssün boşaltılmasından sonra militanlara hava operasyonu düzenlendiği belirtildi.

IŞİD'in kalesi sayılan Rakka kentine 45 km mesafedeki üste çok sayıda savaş uçağı, helkopter, tank ve topun olduğu belirtiliyor.

Gözlemciler, üssün düşmesinin Beşar Esad yönetimi için ağır bir darbe olduğuna ve Suriye hava kuvvetlerinin ülkenin kuzeyinde hava saldırısı düzenlemesi kapasitesini etkileyeceğine dikkat çekiyor.

IŞİD militanları daha önce iki üssü ele geçirdikten sonra, Suriye askerlerinin kesik başlarıyla kutlama yapmıştı.