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İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaizlere "internet ve yeni teknolojiler konusunda daha fazla tolerans göstermeleri" çağrısında bulundu.

İran televizyonuna konuşan Ruhani, internetin bilim dünyasına erişimde hayati bir öneme haiz olduğunu ve genç nesillerin bundan mahrum bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünün dünyasında internet kullanamayan kişiler bırakın uzman olmayı, öğrenci bile olamaz. Genç nesillerimize dünyanın kapılarını kapatamayız."

"Eğer bugün yeni nesillerimizin taşınabilir teknolojiye ulaşımını engellemeye çalışırsak, yarın pes etmek zorunda kalacağız. Yarın değilse, öbür gün."

'Daha özgür bir basın ve internet' sözü

2013'te cumhurbaşkanı seçilen Ruhani, daha özgür bir basın ve internet sözü vermişti. Ancak Ruhani'nin bu sözleri özellikle muhafazakar muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Geçen haftalarda İran hükümeti, daha fazla cep telefonu operatörünün 3G hizmeti sağlamasına izin verdi.

Bunun üzerine önde gelen vaizlerden Ayetullah Makarem Şirazi, cep telefonunda internet kullanmanın "ahlaka ve hukuka aykırı" olduğu yorumunda bulunmuştu.

BBC Orta Doğu analisti Sebastian Usher, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin sözlerinin yankı bulacağını ancak gerçek bir değişikliğe yol açıp açmayacağının belirsiz olduğunu söylüyor.

İran'da 2009 seçimleri sırasında ve sonrasında muhalefet Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal paylaşım sitelerini kullanmıştı. Bu nedenle hükümet bu internet sitelerini ülkede yasaklamıştı.

Ancak teknolojiden anlayan genç İranlılar, sunucu ayarlarını değiştirerek bu sitelere ulaşabiliyor.