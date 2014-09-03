Ünlülerin resimlerinin çalınma nedeni 'güvenlik ihlali değil'

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Apple, dünyaca ünlü bazı isimlerin çıplak resimlerinin internete sızdırılmasının güvenlik ihlali değil oturum açma şifrelerinin çalınmasıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Şirket, bazı ünlülerin iCloud hesaplarına zorla girildiği bilgisini teyit etti.

Bununla birlikte Apple, bununla ilgili olarak güvenlik sistemlerinin ihlaliyle gerçekleştiğine dair bir kanıt bulmadığını söyledi.

Şirkete göre faillerin hırsızlığı ünlülerin oturum açma şifrelerini belirleyip gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açıklama, yaklaşık 20 ünlünün mahrem fotoğraflarının internete sızması ardından yapıldı.

Oyuncu Jennifer Lawrence sızan üstsüz fotoğrafın kendisine ait olduğu bilgisini doğruladı.

Resimlerin, sınırsız sayıda şifre girme denemesine izin verilmesi sonrası, kaybolan Iphone'ların yerinin belirlenmesine imkan veren yazılım programının korunmasızlığı nedeniyle elde edildiğine dair söylentiler gündeme gelmişti.

Ancak Apple nedenin bu olmadığını açıkladı.

Şirket, 40 saatten daha uzun süren bir araştırma sonrasında bazı ünlülerin hesaplarının kullanıcı adı, şifre ve güvenlik sorularına hedefi belli bir saldırı gerçekleştirilerek gizliliğin ihlal edildiğini belirtti.

Apple faillerin kimliklerinin belirlenmesine yardım için çalışmalarını sürdürdüğünü de açıkladı.

FBI konunun soruşturulduğunu açıklamıştı.