Üçüncü dalga operasyonunda beş tutuklama

Telif hakkı AP

Emniyette üçüncü dalga operasyonunda 17 Aralık sürecinde Mali Şube Müdürü olan Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu beş polis tutuklandı.

İstanbul merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında çok sayıda polisin gözaltına alınmıştı.

Gözaltılar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen emniyetteki ''paralel yapı'' soruşturması kapsamında gerçekleştirildi.

Türk medyasında yer alan haberlere göre tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 12 polis, dün gece yarısına kadar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ifade verdi.

Mahkeme, gözaltına alınan 7 kişiyi serbest bıraktı. Aralarında Yakub Saygılı'nın da bulunduğu 5 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hürriyet gazetesine göre mahkemeye ikinci posta sevk edilen 8 polisin ise henüz sorgularına başlanmadı.

Hükümet kanadı özellikle emniyet ile yargı olmak üzere bürokraside Gülen Cemaati'ne bağlı kişilerin bulunduğunu ve bunların "paralel yapı" içinde kendi çıkarları için çalıştığını söylüyor.

Gülen Cemaati ise bu iddiaları reddediyor.

Polislerin ''hükümeti yıkmaya teşebbüs''ten tutuklandığı belirtiliyor.

Daha önceki soruşturma dalgasında gözaltına alınan 49 şüpheli polisten 38’i tahliye edilmiş, 11'i ise tutuklanmıştı.

Operasyonların 17 ve 25 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarını yürüten polislere yönelik olduğu söyleniyor.

Aralarında bazı bakan çocukları, işadamları ve Halk Bankası Genel Müdürü'nün de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı "rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrasında Emniyet'te birçok emniyet müdürü ve polisin yerleri değiştirilmişti.

Bu değişiklikler sonrası AB, Türkiye'deki gelişmeler konusunda kaygılı olduklarını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu birçok kere "paralel yapı" ile mücadele edeceklerine yönelik mesajlar verdi.