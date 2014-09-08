Ukrayna krizi: Rusya'dan hava sahası tehdidi

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Moskova yönetimi, Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizi nedeniyle yeni ambargolar uygulaması halinde, uluslararası uçuşların Rus hava sahasından geçişine engel olabileceği uyarısında bulundu.

AB'nin kısa süre sonra yeni ambargoların uygulamaya girip girmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

Brüksel, kararın krizdeki gelişmelere bağlı olduğunu bildirdi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar son dönemde büyük kazanımlar elde etti, ancak yer yer yaşanan çatışmalara karşın, Ukrayna'daki ateşkes sürüyormuş gibi görünüyor.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar geçen Nisan'dan bu yana 2 bin 600 kişinin ölümüne neden oldu. Taraflar geçen Cuma günü ateşkes ve barışa giden bir yol haritası üzerinde uzlaşmıştı.

Rusya, Ukrayna ve Batı'dan gelen bağımsız bir devlet kurmak isteyen ayrılıkçılara yardım etmek için Donetsk ve Luhansk bölgelerine asker gönderdiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

'Asimetrik karşılık'

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ek ambargoların gündeme gelmesi halinde Moskova'nın "asimetrik" bir karşılık vereceğini söyledi.

Medvedev, "Enerji sektörüne ambargo konursa ya da Rusya'nın mali sektörüne ek ambargolar gelirse asimetrik bir karşılık vermek zorundayız, Örneğin ulaştırma sektöründe kısıtlamalar gündeme gelebilir." dedi.

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Medvedev Vedomosti gazetesine yaptığı açıklamada "Ortaklarımızla iyi ilişkileri temel alarak çalışıyoruz. İşte bu nedenle Rusya semaları uçuşlara açık. Ama bize kısıtlamalar konulursa, biz de karşılık vermek zorunda kalırız" diye konuştu.

Rusya hava sahasını kısıtlarsa havayolu şirketleri Asya'daki uçuş noktalarına ulaşmak için daha çok yakıt harcamak zorunda kalabilir ve birçok noktaya uçuş süreleri de uzayabilir.

Bir AB yetkilisi geçen hafta BBC'ye yaptığı açıklamada ek ambargoların mevcut önlemleri sıkılaştıracağını, Rusya'nın mali piyasalara savunma sektöründe de kullanılabilecek çift kullanımlı ürünlere, askeri malzemeye ve diğer hassas teknolojilere erişiminin etkileneceğini söylemişti.

Ukrayna'daki ayrılıkçıların liderleri, Rus yetkililer ve kuruluşlara yönelik seyahat yasakları ve varlıkların dondurulması gibi ambargolar da genişletilecek.

Bu arada Donetsk bölgesindeki Ukraynalı yetkililer Ukrayna lideri Petro Poroşenko'nun Mariupol'u ziyaret edeceğini açıkladı.

Mariupol Donestk bölgesinde Ukrayna hükümet güçlerinin elinde tuttuğu son kent ve hafta sonu kentte top ateşi açıldığı haber verilmişti. Mariupol Rusya'nın geçen Mart'ta ilhak ettiği Kırım yolu üzerinde bulunan stratejik bir liman kenti.

Donetsk Havaalanı yakınlarında da top ateşi açıldığı belirtildi. Kenti hâlâ denetimleri altında tutan ayrılıkçılar Ukrayna güçlerinin karşı saldırılarını püskürttü.

Ukraynalı güvenlik yetkilisi Volodimir Poliovyi, çatışmaların başlamasından bu yana 846 Ukrayna askerinin öldüğünü söyledi.

Ateşkes anlaşmasından bu yana taraflar arasında büyük bir esir değişimi de olmadı.