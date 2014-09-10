Uyku ilaçları 'bunama riskini artırıyor'

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Kanadalı yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, uzun süre anksiyete ve uyku hapı kullanılmasının Alzheimer hastalığı ile ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Geçmişte üç ay veya daha fazla süreyle benzodiazepine alan kişilerde, bunama riski % 51 arttı.

Araştırma kapsamında Quebec'te yaşayan ve benzodiazepine kullanan 66 yaş üzeri 2000 dolayında Alzheimer hastası incelendi.

Bu hastalar aynı toplulukta yaşayan 7 bin dolayında sağlıklı insanla karşılaştırıldı.

Benzodiazepine kullananlarda Alzheimer riskinin arttığı gözlenmekle birlikte, bunun nedeni henüz anlaşılamadı.

Fransız ve Kanadalı araştırma ekibi bu bağlantının kesin olmamasına rağmen söz konusu ilaç tedavisinin üç aydan fazla kullanılmaması konusunda bir uyarı niteliği taşıdığını kaydetti.

İngiltere sağlık sistemi rehberinde, bu ilaçların en fazla 12 hafta süreyle kullanılması öneriliyor.

'Kamu sağlığı açısından kaygı verici'

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Bordeaux Üniversitesi araştırmacılarından Sophie Billioti de Gage, "Benzodiazepine kullanımıyla Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artması arasında bir ilişki var. Bu tür ilaçların, gerek olmadığı halde uzun süre kullanılması kamu sağlığı açısından kaygı verici." dedi.

İngiltere'deki Alzheimer Araştırma kurumu müdürü Dr. Eric Karran "Bu çalışma benzodiazepine'lerle Alzheimer hastalığı arasında bir ilişki olduğunu açıkça gösteriyor ama bunun nedenini anlamak güç. Benzodiazepine'ler anksiyete ve uyku bozukluğunun tedavisinde kullanılıyor; ama bu sorunlar Alzheimer'ın erken belirtileri de olabilir." dedi.

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Fakültesi'nin başkanı Prof. Guy Goodwin de, "bulgular, bu ilaçların hastalığa yol açtığı anlamına gelebilir. Ama daha büyük olasılık, bu ilaçların zaten hastalığa yakalanmış olan hastalara veriliyor olabileceği" dedi.

Alzheimer Derneği'nde araştırma başkanlığı yapan Dr. James Pickett, İngiltere'de 1,5 milyon kişinin benzodiazepine kullandığını kaydederek son bulguların bu ilaçlar hakkında soru işaretleri yarattığını söyledi.