YPG ve ÖSO'dan IŞİD'e karşı 'ortak eylem merkezi'

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Suriye'nin kuzeyinde PYD'ye (Demokratik Birlik Partisi) bağlı YPG (Halk Savunma Birlikleri) ile ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) ve bazı Suriyeli muhalif grupların IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) mücadele için 'ortak eylem merkezi' oluşturdu.

APhaber ajansı YPG ve sekiz muhalif grubun IŞİD'e karşı yeni bir koalisyon oluşturduğunu duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi de koalisyonun oluşumunu bildirdi.

Firat Haber Ajansı'nın (ANF) internet sitesinde ise gelişme ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

Haberde 'yeni kurulan ortak gücün adının Burkan El Fırat, amacınınsa IŞİD'in elindeki bölgeleri kurtarmak olduğu' belirtildi.

ANF haberinde söz konusu 'ortak eylem merkezinde' şu örgütlerin yer aldığını belirtti:

"Liva El Tevhid Doğu Kolu, Liva El Siwar El Raka, Fecir El Huriye tugaylarına bağlı Şems El Şemal taburları, YPG, YPJ (Kadın Savunma Birlikleri), Seraya Cerablus, Liva Cephet El-Ekrad, Siwar Umunaa El Raka, El Kasas Ordusu, Liva El Cihad Fi Sebilillah".

ANF, 'ortak eylem merkezinin' kuruluş açıklamasının 'Batı Kürdistan'da yapıldığını, açıklamayı bir ÖSO komutanının okuduğunu, açıklamada uluslararası topluma da IŞİD'le mücadele çağrısı yapıldığı' belirtildi.

Öte yandan dün düzenlenen bombalı saldırıda liderleri Hassan Abbud başta olmak üzere birçok üst düzey yöneticisi öldürülen Suriye'nin en büyük silahlı muhalif örgütlerinden Ahrar El-Şam yeni lider kadrosunu açıkladı.

Açıklamada örgütün başına Ebu Cabir adıyla da tanınan Haşim el-Şeyh'in getirildiği belirtildi.