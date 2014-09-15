IŞİD karşıtı koalisyon Paris'te toplandı

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Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı oluşturulan ve 40'a yakın ülkenin destek verdiği koalisyonun temsilcileri, örgüte karşı izlenecek stratejileri görüşmek üzere bugün Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, IŞİD'in küresel bir tehdit olduğunu ve küresel mücadele gerektirdiğini söyledi.

Fransa hükümeti, ABD'nin IŞİD'e karşı Irak'ta yürüttüğü hava saldırılarını desteklemek amacıyla İngiltere'nin yanı sıra keşif uçuşları başlattığını açıkladı.

Fransa'nın yanı sıra konferansa ev sahipliği eden Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, uluslararası toplumun IŞİD'i her yerde takip altında tutması gerektiğini söyledi.

Suriye'deki ılımlı muhaliflere çağrı

Toplantıya ev sahipliği yapan Hollande, son olarak IŞİD'in İngiliz vatandaşı David Haines'in başını keserek öldürmesinin ardından "Acilen harekete geçilmesi gerektiği bir kez daha anlaşıldı" dedi.

Konferansı açış konuşmasında Hollande, Suriye'deki ılımlı muhaliflere de seslenerek koalisyona destek vermelerini istedi.

Hollande, "Kaos teröristlerin işine yarıyor. Bu nedenle Suriye'nin geleceği için, müzakere yapma gücü olanları desteklemeli ve gerekli uzlaşmaya varabilmeliyiz; Fransa için bunlar demokratik muhalif güçlerdir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de Paris'e geldi. Kerry, IŞİD'e karşı mücadele stratejisini tartışmak üzere konferansa katılan dışişleri bakanları ile görüşecek.

Kerry ise Orta Doğu turunun ardından koalisyona ilgiyi 'son derece olumlu' olarak niteledi.

IŞİD'le mücadele edecek koalisyonda 10 Arap ülkesi de yer alıyor. Bazı Arap ülkelerinin IŞİD hedeflerini vuracak hava saldırılarına katılmayı önerdiği belirtildi.

Ancak bu önerinin kabul görebilmesi için öncelikle Irak hükümetinin operasyonlara izin vermesi gerekiyor.

Bugünkü toplantıya Mısır, Irak, Lübnan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudia Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin de katılması bekleniyor.

Suriye ve İran'dan eleştiri

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IŞİD'e karşı mücadele koalisyonuna katılım geniş tabanlı olsa da bölgede farklı görüşler de var.

Suriye'nin Dışişleri Bakan yardımcısı Faysal Mekdad BBC'nin sorularını yanıtlarken, "Daha önce teörizme destek vermiş olan Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar gibi ülkelerle işbireliği yaparak terörizme karşı mücadele edemezsiniz" dedi.

Suriye, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonda Esad rejiminin de bulunması gerektiği ve Suriye'nin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulmasının şart olduğunu ifade etti.

Mekdad'a göre ABD Başkanı Barack Obama'nın planı oldukça sorunlu.

Mekdad, "Washington'un stratejisi birçok önemli detayı atlıyor. Suriye uzun süredir bu terörist gruplara karşı savaşıyor ve herhangi bir koalisyonun da merkezinde olması gerekiyor" dedi.

İran ise Paris toplantısını 'sadece bir gösteriden ibaret' sözleriyle eleştirdi.

Koalisyona davet edilmemesinin ülkede memnuniyetsizlikle karşılandığını belirten Tahran yönetimi ABD ve müttefiklerini gerçekçi bir çözüm geliştirememekle suçladı.

Analiz: Barbara Plett, BBC Kerry Orta Doğu turundan memnun ayrıldı. Bölgedeki Sünni ülkelerin desteğini arkasına almayı başarmış gibi gözüküyor. Ancak bu koalisyonun somut çerçevesini çizecek olan detaylardan şu ana kadar pek bahsedilmedi. Yaklaşık 40 ülkenin beklentilerine uygun bir harekat planını belirlemek ve gelecek hafta toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşımak zorlu bir diplomatik süreç olacak. Geçtiğimiz hafta Cidde'de imzalanan deklarasyonda Arap ülkeleri IŞİD'e karşı mücadelede askeri seçenekler dahil 'üzerlerine düşeni yapacağını' söyledi. Bugünkü toplantıda en azından askeri çerçevenin çizilmesi olası.