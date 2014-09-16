İstanbul ve Ankara valileri değişti

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Türkiye'de Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümetinin ilk valiler kararnemesinde İstanbul, Diyarbakır, Balıkesir, Osmaniye, Çorum, Denizli, Erzincan ve Bayburt valileri merkeze çekildi. İstanbul'un yeni valisi ise Malatya Valisi Vasip Şahin oldu.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre uzun süredir İstanbul Valiliğini yürüten Hüseyin Avni Mutlu'nun yerine Vasip Şahin geldi.

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç da görevden alınarak merkez valiliğine getirildi.

Yüksel'den boşalan Ankara Valiliği görevine 4 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Kılıçlar getirildi.

Kararnameyle Suriye krizi sırasında etkin rol oynayan isimlerden biri olarak gösterilen Hatay Valisi Celaleddin Lekesiz Mehmet Kılıçlar'dan boşalan Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğuna

Bu arada uzun süredir TRT Genel Müdürlügü görevini yürüten İbrahim Şahin de Samsun Valiliği'ne atandı. TRT'de İbrahim Şahin'den boşalan koltukta kimin görev yapacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.