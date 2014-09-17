İskoçya'da referandum kampanyalarında son gün

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İskoçya'da yarın yapılacak bağımsızlık referandumu öncesi iki taraf da artık kararsız seçmenleri yanlarına çekmeye çalışıyor. Son anketlere göre kararsızlar eşit şekilde dağıtıldığında "Hayır" oyları yüzde 52 ile önde.

İskoçya Bölgelsel Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Alex Salmond, seçmenlere yaptığı çağrıda bağımsızlığa atıfla "Bu işi gerçekleştirelim, 'Evet' diyelim" dedi.

Salmond, İskoç halkına yazdığı mektupta, seçmenlerden iki yıldır süren kampanyanın siyasi tartışmalarından ve istatistiklerden düşüncelerini arındırarak özgüvenle sandığa gitmelerini istedi.

"Hayır" kampanyasının lideri ve eski Maliye Bakanı Alistair Darling ile eski başbakan Gordon Brown ise bugün Glasgow'da "İskoçya'yı Sevin, Hayır Oyu Verin" sloganıyla düzenlenecek bir mitinge katılacak.

Bir radyo programına konuk olan Darling referandumdan "Hayır" sonucu çıkacağı tahmininde bulunduğunu, fakat oylar ne yönde olursa olsun referandum sonrasında en zor görevin, kampanya sırasında İskoç toplumunda ortaya çıkan bölünmeyi gidermek olduğunu ifade etti.

Kampanyanın son haftalarında "Evet" oylarının giderek arttığını gösteren anketler Birleşik Krallık'taki parti liderlerini harekete geçirmiş ve ülkenin en büyük üç partisinin liderleri aynı anda İskoçya'ya gitmişti.

Clinton'dan 'Hayır' çağrısı

Eski ABD Başkanı Bill Clinton da referandum tartışmasına müdahil olarak İskoçları bağımsızlığa "Hayır" demeye çağırdı.

Clinton, "Kimlik çatışmalarının yaşandığı bir dünyada, kendi kaderini tayin hakkının maksimum kılındığı bir birlikte yaşam ile, birlikte çalışıp birlikte yaşarken farklılıklarımıza saygı göstermenin mümkün olduğuna dair dünyaya güçlü bir mesaj verilmiş olur" dedi.

Bu arada 14 eski askeri yetkili yayınladıkları ortak mektupta, bağımsızlığa "Evet" denilmesi halinde Britanya'nın saldırılara daha açık hale geleceğini vurguladı. Eski komutanların imzaladığı mektupta "Hepimizin güvenliği için "Hayır" oyu önemlidir" ve "Britanya'yı parçalamak hepimizi zayıflatır" ifadesi yer aldı.

Karşıt argümanlar

Alex Salmond, İskoçya'nın artık kendi kaderini kendisinin belirlemesi, Londra'daki Birleşik Krallık Parlamentosunun "zincirlerinden" kurtulması gerektiğini söylüyor.

Salmond, 307 yıllık birliğin artık ihtiyaçları karşılamadığını ve mevcut petrol kaynaklarıyla bağımsız İskoçya'nın dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geleceğini söylüyor.

İskoç lider ayrıca bağımsız olmaları halinde para birimi olarak İngiliz Sterlini'ni koruyacaklarını ve Avrupa Birliği'nde kalmaya devam edeceklerini ifade ediyor.

"Hayır"cılar ise bunun mümkün olmayacağını ve bağımsızlığın İskoçlara büyük bir ekonomik maliyet getireceğini vurguluyor.

Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron ülkelerinin dünyanın en başarılı sosyal ve siyasal birliklerinden biri olduğunu belirtiyor.

Cameron, iki partinin liderleriyle birlikte yayınladığı bildirgede, referandumda "Hayır" çıkması ve Birleşik Krallık'ta kalmaya devam etmesi halinde bölgesel İskoç hükümetine eğitim, belediye hizmetleri, ulaşım gibi konuların yanı sıra sağlık ve vergilendirme gibi alanlarda da daha fazla özerklik verileceği vaadinde bulunuyor.

Aynı zamanda Muhafazakar Parti'nin lideri olan Cameron'un yanı sıra koalisyon ortağı Liberal Demokrat Parti'nin lideri Nick Clegg ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Ed Miliband'ın imzasını taşıyan bildiri İskoçya'nın Daily Record gazetesinin baş sayfasında "Söz" başlığıyla yer aldı.

Üç ana bölümden oluşan bildiride "İskoçya'nın Büyük Britanya'nın bir parçası olarak kalmaya karar vermesi durumunda, İskoçya Parlamentosu'na daha fazla yetki verilecek" deniyor.

Bildiride ayrıca yeni yetkilerin devredilmesi için somut tarihlerin de belirleneceği ifade ediliyor.

Telif hakkı Reuters

İspanya: İskoçya AB'ye yeniden başvurmalı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy bugün yaptığı bir açıklamada bağımsızlık yönünde karar vermesi halinde İskoçya'nın Avrupa Birliği'ne yeniden başvurması gerekeceğini söyledi.

Rajoy açıklamayı, parlamentoda kendisine yöneltilen Katalonya'da neden benzeri bir referandum yapılmadığı yönündeki soruya cevaben yaptı.

Katıldığı bir BBC programında kendisine Rajoy'un açıklaması hatırlatılan Alex Salmond ise İskoçya'nın AB üyeliğini kaybetmeyeceğini söyledi.