Sierra Leone'de Ebola'ya karşı sokağa çıkma yasağı

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Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Ebola virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

İnsanlar evlerinde tutulurken sağlık görevlilerinin yeni vakaları bulup tecrit etmesi ve virüsün daha çok kişiye bulaşmasının önlenmesi amaçlanıyor.

Fakat hükümetin yanlış bir yol izlediğini savunan çevreler, kamuoyu ile doktorlar arasındaki güven bağının zedeleneceğini söylüyor.

Öte yandan komşu Gine'de ise Ebola'yla mücadele kampanyasında yer alan ve sağlık görevlileriyle gazetecilerden oluşan dokuz kişinin cesetleri bulundu.

Kaybolan dokuz kişilik ekibin Salı günü Wome köyünde saldırıya uğradığı bildiriliyor. Ölenlerden bazılarının cesetleri foseptik çukuruna atılı halde bulundu.

'Barışa tehdit'

Muhabirler, köylülerin resmi makamların Ebola ile mücadele yöntemlerine kuşkuyla yaklaştığını ve sağlık görevlilerinin karşı karşıya olduğu zorlukların bu son olayda açıkça ortaya çıktığını söylüyor.

Batı Afrika'da Ebola'dan kaynaklanan bugüne değinki 2.600 ölümden 550'yi aşkını salgından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan Sierra Leone'de meydana geldi.

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Perşembe günü toplanan BM Güvenlik Konseyi, salgını ''uluslararası barış ve güvenliğe bir tehdit'' olarak niteledi.

Konsey, oybirliğiyle aldığı kararda Ebola'yla mücadele için daha çok kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

Sierra Leone'deki sokağa çıkma yasağı öncesinde binlerce kişinin süpermarketlere ve pazar yerlerine akın ederek yiyecek içecek stoğu yaptığını bildiren muhabirler, 6 milyonluk nüfusun evlerinde kaldığı üç gün süresince yaklaşık 30 bin gönüllünün kapı kapı dolaşarak Ebola hastalarını tespit etmeye çalışacağını aktarıyor.

Sabun dağıtılacak

Evleri ziyaret eden ekipler ayrıca hastalıktan korunma yollarını anlatarak sabun dağıtacak.

Ancak Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, uygulamayı sert biçimde eleştirerek, sonuç itibariyle salgının daha da yayılmasına neden olmasından endişelerini dile getirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, ailelerin olası Ebola vakalarını saklamaya çalışacağını ve bunun da virüsün daha çok yayılmasına yol açacağını düşünüyor.

Ebola virüsü şempanze, meyve yarasası ve orman antilopları gibi enfekte olmuş hayvanlarla yakın temas içindeki insanlara geçebiliyor.

Hastalığın insan insana bulaştığı vakalar enfekte olmuş kan ya da vücut salgılarıyla doğrudan temasa geçenlerde ya da dolaylı olarak virüsün görüldüğü ortamlarla temas içinde bulunanlarda görülüyor.