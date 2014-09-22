Mossad ajanı Harari öldü

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İsrail'in en ünlü ajanlarından Mike Harari 87 yaşında öldü.

İsrail istihbarat örgütü Mossad'da ajanlık yapan Harari, İsrail'in 1972 Münih Olimpiyatları takımının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Filistinli militanların suikastlerini örgütlemişti.

Harari ayrıca 1976'da Filistin Kurtuluş Örgütü militanlarının Tel Aviv-Paris seferini yapmakta olan bir uçağı kaçırıp Uganda'nın Entebbe havaalanına indirerek yolcuları rehin alması ardından, İsrailli komandoların düzenlediği operasyonda da önemli rol oynamıştı.

Harari hakkında, yanlış bir kişiyi öldürme suçlamasıyla, 1998'de Norveç'te dava açıldı.

Dava, 1973 yılında Norveç'te Münih saldırısının mimarlarından biri olduğu sanılan bir Faslı garsonun öldürülmesi üzerine açılmıştı.

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Münih'te İsrailli sporcuları rehin alarak öldüren Filistinli Kara Eylül örgütünün militanları, Avrupa çapında bir yıl süren ve 'Tanrının Gazabı' adı verilen planlı operasyonlarla teker teker öldürülmüştü.

Örgüt, Münih'teki Olimpiyat Köyü'nde iki İsrailli sporcuyu öldürmüş, rehin aldıkları diğer dokuz sporcu da, Batı Alman polisi ile militanlar arasındaki çatışmalarda hayatını kaybetmişti. Örgüt, rehineleri ülke dışına çıkarmaya çalışıyordu.

İsrail Savunma Bakanı Moşe Yalon, Harari'nin Mossad üzerindeki etkisinin "bugün hala hissedildiğini ve daha uzun yıllar hissedileceğini" söyledi.