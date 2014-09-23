İsrail 'cinayet zanlısı' iki Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusu, Haziran ayında üç İsrailli genci kaçırarak öldürdüklerinden şüphelenilen iki Filistinlinin çıkan çatışmada vurulduklarını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, öldürülen Mervan Kavasmeh ve Amir Ebu Ayşe, Batı Şeria'nın El Halil kentinde saklandıkları bir binada kuşatıldı.

İsrail Ordusu'ndan Yarbay Peter Lerner, "Biz ateş açtık. Onlar da karşılık verdiler ve çıkan çatışmada öldürüldüler" dedi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise yaptığı açıklamada, "Hamas, İsrailli yerleşimcilerin izlerini bulunup yakalanmalarındaki rolleri nedeniyle Ebu Ayşe ve Kavasmeh'i övmektedir. Şunu da önemle belirtmek isteriz ki, onların suikast sonucu öldürülmeleri direnişi zayıflatmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Meşal 'Biz yaptık' demişti

Hamas önce ikisi 16, biri 19 yaşındaki İsrailli gençlerin öldürülmeleri ile bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Daha sonra ise Hamas'ın siyasi büro şefi Halid Meşal İsrailli gençleri üyelerinin öldürdüğünü söylemişti.

Temmuz ayında Doğu Kudüs'te Filsitinli bir genci yakarak öldüren bir İsrailli resmen cinayetle suçlanmıştı.

İsrail ise üç gencin öldürülmelerinin ardından önce Gazze'ye hava saldırıları düzenlemiş, daha sonra da bölgede kara harekâtına başlamıştı.

Saldırılarda, büyük çoğunluğu sivil 2100'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırıları sonucu da çoğu asker 73 kişi ölmüştü.